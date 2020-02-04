Ev dekorasyonunda lüks bir görünüme sahip olmak isteyenler için en ideal dekorasyon rengi mürdümdür. Soğuk kış dönemleri için ev dekorasyonunda genellikle sıcak ve koyu tonlar tercih edilir. Mürdüm rengi de bunlardan biri... Hem zengin hem de derinlik bir görüntü oluşturan mürdüm rengi, bulunduğu ortamı anında değiştirebilir. Çoğunlukla kadife, süet ve saten gibi kumaşlar için daha uygun olan bu renk, ihtişam sağlıyor. Peki, mürdüm rengiyle dekorasyon nasıl yapılır?

Öncelikle bir dekorasyon stili belirleyin

Eğer evinizde bu rengi kullanacaksanız, önceliğiniz evinizde oluşturacağınız dekorasyon stili olsun. Yani bir dekorasyon yaparken öncelikle oda için kullandığınız boyanın rengine yönelik hareket edin. Eğer mürdümü kesinlikle kullanmak istiyorum diyorsanız, o halde duvar rengini mürdüme göre belirleyin.

Mürdüm rengi nasıl kullanılır?

Mürdüme uygun renklerle birlikte direkt duvar rengi olarak mürdümü de kullanabilirsiniz. Bunu da uygularken yalnızca tek bir duvar noktası seçmeyi unutmayın. Diğer kısımlar mutlaka açık renklerde olmalı. Eğer bu rengi aksesuar ve mobilyalarda kullanacaksanız, daha gösterişli parçaları tercih etmeniz, rengi daha iyi yansıtacaktır.

Mürdüm rengi nerelerde kullanılmalı?

Çalışma odası

Mürdüm rengi, özellikle beyin fonksiyonlarının çalışmasını sağlama konusunda çok etkilidir. Bu yüzdençalışma odaları için

çok ideal bir renktir.

Kuzey cepheli evler

Mürdüm derin ve koyu tonlu olması nedeniyle kuzey cepheli evlerde kullanılması bulunan alanı daha sıcak bir atmosfere dönüştürecektir. Aynı şekilde bol ışıklı bir oda olması gerekir.

Yatak odası

Zeminde doğal tonlar kullanılması şartıyla yatak odasında duvarların tamamı bu renklerden oluşabilir. Kombinasyon açısından en uygun renk mor ve fuşya olacaktır.