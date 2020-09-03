Musab İsminin Anlamı Nedir? Musab Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Musab ismi Türkçeye Arapça dilinden geçmiş bir sözcüktür. Bu sebeple Musab kelimesi Arapça kökenlidir.



Musab Ne Demek?



Musab musibete uğrayan ve felaketleri bulan kişi anlamına gelir. Kötü hastalıklara tutulan ve bu hastalıklarla savaşan kişiler için de Musab ismi kullanılır. Aynı zamanda Musab kelimesi zorluklara karşı dayanıklı olan anlamını taşır. Özellikle ikinci anlamından dolayı anne ve babalar için erkek bebeklere verilen bir isimdir.



Musab kelimesi dayanıklı ve güçlü olan anlamına da gelir. Zor olan işler için de Mushab ismi kullanılır. Kullanım oranı az olduğu için anne ve babaların merak ettiği Musab isminin pek çok anlamı bulunur.

Musab ismi esirgeyen ve koruyan anlamlarına da gelir. Bu anlamları sayesinde Musab isminin güçlü, zor, dayanıklı kimselere verilen bir isim olduğu anlaşılır. Çocuklarına bu ismi vermek isteyen anne ve babalar, Musab ismini değerlendirerek karara varabilirler.



Türkiye'de Musab ismine sahip olan 9139 kişi bulunur. Bu kişilerin çoğu Ankara, İstanbul ve İzmir'de yer almaktadır. Türkiye haricinde Arabistan başta olmak üzere pek çok ülkede de Musab ismi kullanılmaktadır.



Musab Kur'an'da Geçiyor mu?



Musab ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isim değildir. Anlamından ötürü çocuklara konulmaması gereken bir isim de değildir. İslami açıdan Musab ismini koymanın bir yükümlülüğü yoktur.



Musab aynı zamanda Hz. Muhammed'in sahabelerinden birinin de ismidir. Kur'an'da geçmemesine rağmen İslamiyette değerli olan birinin ismi olduğu için yeni doğan çocuklara verilebilecek bir isimdir. Ashabda bulunan Musab b. Umeyr sevilen ve herkes tarafından bilinen bir şehittir.