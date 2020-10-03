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03.10.2020 - 13:34 |

Muz Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Dünya genelinde pek çok ülkede yetişen muz sıcak iklimleri sever. Aynı zamanda meyve olarak tüketilen muzlar pasta ve tatlı çeşitlerinde de kullanılabiliyor. Oldukça faydalı bir besin olan muz potasyum açısından da çok zengindir. İşte, Muz hakkında bilinmesi gerekenler.

Muz Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
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 Günde en az bir tane tüketilmesi gereken muz dünya genelinde en fazla tüketilen meyvelerden. Özellikle tropikal ve sıcak iklimlerde yetişen muz meyvesi vitamin açısından da çok zengindir. Muz magnezyum, fosfor, potasyum açıcından da oldukça zengindir. Aynı zamanda muz düzenli tüketildiğinde yüksek miktarda enerji sağlar. 

 Muzun Besin Değeri Nedir?

 - Muz içeriğindeki besin değeri ile kan şekerini düzenler.

 - Muz böbrek sağlığını da korur.

 - Aynı zamanda muz antioksidan özelliği sayesinde hücreleri oksidatif stresten de kurtarır. 

 - Muz tüketimi sayesinde sindirim sistemi de düzenli bir hale gelir.

 - Tokluk hissi yaratan muz aynı zamanda açlığı da bastırır.

 - Muz düzenli tüketildiğinde kalp sağlığını da korur. 

 - Muzların lif oranı oldukça yüksektir. 

 - Günlük hayatta tüketilen muz çeşitleri yüksek oranda enerji deposudur. 

 - Muzlar sporcuların vazgeçemedikleri besin maddelerinden bir tanesidir.

 - 100 gram bir muzun içerisinde yaklaşık 89 kal enerji bulunur. 

 Muzun İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

 Muzun sağlığa faydaları saymak ile bitmiyor. Aynı zamanda muz meyvesinin içeriğinde B6, B3, B5 ve C Vitaminleri bulunuyor. Folat da bulunan muzun içeriğinde Kolin de yer almaktadır. Zengin fosfor ve potasyum kaynağı olan muz meyvesi düzenli tüketilmelidir. Bir adet orta boy muz 89 kaloridir. Ayrıca diyetlerde çoğu zaman tatlı krizlerini bastırmak için de muz kullanılabilir. 

 Muz Meyvesinin Yararları Nelerdir?

 Muz neredeyse tamamen karbonhidrattan oluşur. Muz genellikle tok tutmaya yardımcı olur. Günümüzde spor yapan kişiler çoğunlukla enerji vermesi için muz tüketirler. Sporcular antrenman yapmadan önce mutlaka muz tüketirler.

 Muz meyvesi aynı zamanda bir glikojen deposudur. Yüksek bir lif kaynağı olan muzlar aynı zamanda 89 kal miktarında enerjiye sahiptir. Genellikle olgunlaşmış muzlar da tüketilebilir. Bunun yanı sıra tam olgunlaşmayan muzlar tatlı ve bazı yiyeceklerde kullanılabilir. Tercihe göre olgunlaşmış sarı muzlar da ya da tam olmamış yeşil muzlar da pişirilerek tüketilebilir. 

 

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