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10.11.2020 - 19:19 |

Muzun Faydaları Nelerdir? Muz Kabuğu Neye İyi Gelir?

Ortak bir lezzet olarak en tatlı meyveler arasında şüphesiz muz gelir. Ülkemizin Akdeniz Bölgesi'nde yaygın olarak üretilen muz, sıcak iklimi seven tropikal bir meyvedir. Aynı zamanda pek de bilinmeyen pek çok önemli faydası bulunur. Peki, muzun faydaları nelerdir? Muz kabuğu neye iyi gelir? İşte detaylar.

Muzun Faydaları Nelerdir? Muz Kabuğu Neye İyi Gelir?
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Dört mevsim keyifle tüketilen muz oldukça önemli vitamin ve mineral kaynağı deposudur. Lezzetli olmasının yanı sıra saymakla bitmeyen pek çok önemli faydası da yer alır. Özellikle dengeli ve sağlıklı biçimde kilo verme imkanı sağlayan muz, kabukları üzerinden de ciddi faydalar sunuyor.

Muzun Faydaları Nelerdir?

Muz hem yaz hem de kış aylarında tüketilen ve çok sevilen tatlı meyvelerden biridir. Yumuşacık kıvamıyla rahat bir tüketim imkanı sağlayan muz, aynı zamanda birçok önemli faydalar sunuyor.

- Lif açısından zengindir ve sindirim bozuklukları önlerken sindirimi korur.
- Potasyum açısından zengin olması ile böbreklere önemli faydaları bulunur.
- Kalp basıncını dengeler ve kası koruyarak kalbin sağlıklı şekilde çalışmasına olanak tanır.
- Serotonin hormonu üzerinden desteklemek suretiyle pozitif bir bakış açısı sağlar ve mutluluk verir.
- Depresyon, stres ve yorgunluk gibi kronik sorunların önüne geçer.
- Düşük doz miktarı ve yüksek potasyum etkisiyle tansiyona iyi gelir.
- Saçları daha kuvvetli hale getirir ve kırılmasını önler.
- Tokluk özelliği sayesinde çok sık yemek yemeyi önler.
- Cilt rahatsızlıklarını giderir ve sivilce ve akne gibi sorunların önüne geçer.
- Gün içerisinde ihtiyaç duyulan enerjinin elde edilmesini sağlar.
- Kansere yakalanma riskini önemli oranda azaltır.
- Yüksek kalsiyum içermesi ile kemik sağlığını korur.
- Kas ağrıları ile beraber krampları için iyi gelir.
- Mideyi korumasının yanı sıra reflü gibi sorunlarının önüne geçer.

Bütün bu özellikleriyle beraber düzenli olarak ve dengeli şekilde muz, 7'den 70'e herkesin tüketmesi gerektiği önemli besin kaynaklarından biridir.

Muz Kabuğu Neye İyi Gelir?

En az muz meyvesinin kendisi kadar muz kabuğu da fayda açısından oldukça önemlidir. Özellikle muz kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor.

- Antioksidan açısından zengin bir yapıya sahiptir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
- İltihap önleyici bir etkiye sahiptir.
- Mikroplarla savaşmak suretiyle oluşumunu engeller.
- Akne ve sivilce gibi cilt sorunlarının önüne geçer.
- Pürüzsüz, sağlıklı ve genç bir cilde sahip olma imkanı verir.
- Diş lekelerini yok eder ve dişlerin daha beyaz olmasını sağlar.
- Siyah noktaları ve cilt lekelerini önler.
- Göz altı torbaları ile şişkinlikleri giderir.
- Böcek ya da sivrisinek ısırıkları karşısında, kaşıntı ve kızarıklığı giderir.
- Kıymık batmasına iyi gelir ve çözüm sağlar.
- Baş ağrısını giderme konusunda yardımcı olur.
- Sedef hastalığına karşı koruma sağlar.
- Ayakkabıları temizleyip parlak hale getirir.

Bütün bu özellikleri muz kabuğunun farklı yöntemler üzerinden kullanılmasıyla değerlendirilir. Bu durum genel olarak muzun iç kısmının cilde veya vücudun farklı noktalarıyla değişik eşyalara sürülmesi üzerine uygulanır.

Muz Nasıl Saklanır?

Eğer muz hemen tüketilmeyecek ise o zaman buzdolabında saklamak mümkün. Özellikle kabuğunu soymak suretiyle dilimleyerek poşetledikten sonra hem buzlukta hem de buzdolabının farklı yerlerinde saklanabilir. Böylece farklı sürelerde tüketmek mümkündür. Başka bir yöntem ise çürümüş olan ya da çürümeye başlayan muzları sağlam muzun yanından ayırmaktır.

Muzun Zararları Var mı?

Eğer muz aşırı oranda tüketilirse hiperkalemi yaratabilir ve bu da kalbe ciddi zararlar verebilir. Düzensiz kalp ritmi ile kalp kasına da etki yapabilmektedir. Böylece kişiye güçsüz hale getirir ve üstelik felç yaratabilir. Bütün bu sebeplerden dolayı mutlaka dengeli bir şekilde muzu tüketmek gerekir.

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