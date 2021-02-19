Nasır Ameliyatı Nasıl Yapılır? Nasır Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Nasır ve nasır türleri, sürtünme ya da basınçtan kaynaklanan kalınlaşmış cilt bölgeleridir. Dış deri tabakası birtakım nedenlerden kaynaklı olarak kalınlaşır.



Nasır Neden Olur?



Nasırlar en sık ayak ve ellerde görülür. Ayrıca kimi ufak nasırlarda ayak parmaklarının üzerinde veya arasında oluşmaktadır. Nasır oluşumunun sebepleri ise;



Ayaklarda;

● Uygun olmayan ayakkabı kullanımı,

● Normal pozisyonda olmayan ayak kemikleri

● Günlük koşu gibi birçok fiziksel aktivite

● Ayakların sürekli olarak ayakkabı içerisinde kalmasıdır.



Ellerde;

● Ağırlık kaldırma,

● Bir müzik aleti çalmak,

● Araçları kullanma,

● Tenis oynamak,

● Bahçıvanlık, çiftlik işleri, marangozluk ve diğer zanaat dallarında çalışan kişilerin ellerinde nasır oluşumu görülür.



Nasır Belirtileri Nelerdir?



El Nasırları: Bunlar genellikle avuç içinde parmakların hemen altında ve parmakların yumuşak alt kısımlarında görülür. Sertleşmiş deri hemen kendini belli edecektir.



Ayak Nasırları: Bunlar ayağın altında veya bir ayak parmağının üstü ve dış kenarında görülür. Nasırlar parmak uçlarına yayılabilir. Bazı nasırlar dışarıya yayılmak yerine ayağa bastırır. Bir kallus, basıncın en yüksek olduğu yerde bir merkezi çekirdek veya doku tıkacı oluşturabilir. Nasır olan bölgedeki deri sertleşerek hissetme duyusunu yarı yarıya bazen de tamamen kaybeder.



Nasır Teşhisi ve Tedavisi Nedir?



Nasır tedavisi başlamadan önce ilk teşhis fiziksel muayene ile gerçekleşir. Nasırlaşan bölge iyice incelenir. Doktor, hastaya kullandığı ayakkabı ve spor aktiviteleri ile ilgilenip ilgilenmediğini sorar.



Tedavi sürecinde ise hastanın nasırlarının incelenmesi ardından yaşı ve genel sağlığı göz önünde bulundurulur. Nasırın ne denli şiddetli olduğu da önemli bir durumdur. Nasır çok ilerlemiş ise ameliyat ile alınır.



Nasır Ameliyatı Nedir?



Nasır ameliyatı öncesinde ağrıyı azaltmak için nasıra kortizon ilacı enjekte edilebilir. Bir kemik veya eklem yerinde değilse, ayağınızın belirli kısımları çok fazla baskı altında olabilir. Bu şiddetli nasır ve nasırlara neden olabilir. Bu gibi durumlarda, sorunu düzeltmenin en iyi yolu ameliyattır.



Çoğu durumda, ayak kemiği pozisyonunu iyileştirmek için ameliyat, ayakta tedavi prosedürüdür. Bu, aynı gün eve gitmeniz anlamına gelir. Doktorunuz fazla kemiği kesebilir, daha büyük kemikleri yeniden konumlandırabilir. Kimi durumlarda ise eklemleri birbirine kaynaştırabilir. Kemik ya da eklem üzerindeki gerilimi azaltmak için tendonlar veya bağlar kesilir. Doktorunuz sizin için en uygun olan ameliyat hakkında sizinle konuşacaktır.



Nasır Ameliyatı Sonrası



Nasır ameliyatı oldukça kısa bir süreçtir. Bir iki saat içerisinde cerrahi müdahalenin durumuna göre taburcu edilebilirsiniz. Birkaç gün dinlenerek hayatınızın normal düzenine geri dönebilirsiniz. Doktorunuz dikkat etmeniz gereken noktaları size belirtecektir. Özellikle ayak nasırı ameliyatlarından sonra doktorlar ortopedik bazı ayakkabılar önermektedir. Ayrıca verilen ilaçları ve diğer önerileri dikkate almak gerekmektedir.