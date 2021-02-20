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20.02.2021 - 17:44 |

Nasır Nedir, Neden Olur? Eldeki Ve Ayaktaki Nasır Nasıl Geçer?

İnsan cildi, dış etkenlerle iç içe olduğundan hastalıklara en yatkın vücut bölgelerinden birisi olarak kabul edilir. Gün içinde devamlı ayakta duran ya da ellerini sürekli çalıştıran kişilerde çeşitli cilt sorunları ortaya çıkabilir. Bunlardan birisi de el ve ayak bölgelerinde ortaya çıkan nasır rahatsızlığıdır. Nasır nedir, nasır neden olur, el ve ayak nasıl geçer sorularının yanıtlarını derledik...

Nasır Nedir, Neden Olur? Eldeki Ve Ayaktaki Nasır Nasıl Geçer?
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Nasır, cildin su toplaması sonucunda sertleşmesi olarak tanımlanabilir. Nasır tutan bölge genellikle sertleşip dış etkenlere karşı dayanıklı hale gelebilir ancak o bölgedeki ağrı seviyesi artış gösterir. Kişi dayanılmaz acılar yaşayabilir.

Nasır Nedir?

Nasır daha çok ayak bölgesinde oluşan fakat çalışma durumuna göre el bölgesinde de meydana gelebilen cilt problemi hastalığıdır. Basınç, sürtünme ve devamlı aynı şekilde çalışma nasırı tetikleyen unsurlar arasındadır. İlk oluşumda ağrıya neden olmadığından hastalar tarafından önemsenmeyen bir rahatsızlıktır. Ancak başlangıçta önemsenmeyen nasırlar, bekletildikçe ve büyüdükçe daha fazla ağrıya neden olur. Farklı cinleri olan nasırların vücuda oranı da farklılık gösterebilir.

Nasır Neden Olur?

Nasır oluşumunun farklı nedenleri olabilir. Çünkü nasır sadece bir bölgede değil vücudu farklı yerlerinde kullanıma bağlı olarak ortaya çıkabilen bir rahatsızlık türüdür.

● En yaygın şekilde çıktığı ayaklarda, genellikle ayakkabılar tetikleyici rol oynar. Ayak sağlığına uygun olmayan, dar ve kalitesiz ayakkabılar nasır oluşumunu doğrudan etkiler. Yüksek topuklu ayakkabılar da ayaklarda nasır oluşumuna neden olabilir.

● Ellerde oluşan nasırlar, genellikle bu bölgenin baskıya sürekli maruz kalmasıyla oluşabilir. Kişi elini sürekli aynı şekilde kullanıyorsa, nasır oluşumu yine aynı şekilde tetiklenir.

Eldeki ve Ayaktaki Nasır Nasıl Geçer?

Nasır tedavisi için ilk öncelik olarak tanının koyulması gerekir. Tedavide ayrıca nasırın çeşidi ve boyutu nasıl bir yol izleneceğini etkileyen önemli bir faktördür. Ancak bunma rağmen ortaya çıkan nasırın tedavi edilmesi basit şekilde gerçekleştirilir. Nasır ilacı, nasır bandı veya kalemi tedavide etkin olarak kullanılabilir. Tedavinin doğru sonuç vermesi için nasıra neden olan etkenlerden uzak durulması gerekir.

Nasır Teşhisi Nasıl Konur?

Nasır, vücudun dış tarafından ortaya çıktığından kişilerce rahatlıkla görülebilen bir rahatsızlıktır. Ancak farklı boyutları olması ve kişiden kişiye göre farklılık göstermesi, diğer cilt hastalıklarıyla karıştırılmasına neden olabilir. Nasır teşhisi alanında uzman olan cildiye uzmanlarının fiziki muayene işleminden sonra konulabilir.

Nasır Çeşitleri Nelerdir?

Nasır, kişiden kişiye göre farklılık gösteren bir rahatsızlıktır. Bu farklılıklar nasırın çeşitlerine göre değişir.

● Yumuşak nasır,
● Sert nasır,
● Tohum nasırı bu rahatsızlığı çeşitleri arasında yer alırlar.

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