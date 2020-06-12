Necef Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Necef Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Sonsuz şans taşı olarak da bilinen necef taşı, kişinin üzerindeki ya da herhangi bir mekandaki enerjiyi çekme konusunda öne çıkmaktadır. Aynı zamanda bedeni ve zihni koruyan bir taş olarak, değişik yapılar üzerinden yaygın kullanılıyor. Takı ve mücevher ile beraber süs eşyaları konusunda özel olarak işlenmesi cilalanması ile beraber değerlendirilmektedir.



Necef Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?



Kuvars grubunda yer alan necef taşı, kristal kuvars taşının şeffaf bir türü olarak öne çıkıyor. Camsı parlak bir görüntüye sahip olan bu özel taşın, aynı zamanda dalgalanan bir görseli bulunmaktadır. İçerisinde baloncuğa benzer boşluklar olduğu için dalgalı şekilde görüntüsünün bulunduğunu söylemek mümkün. Bu boşluklar genel olarak su ile beraber karbondioksit doludur. Aynı zamanda böylesi baloncuklar taşın çok daha değerli hale gelmesine ve hoş görülmesine olanak veriyor.



Kristal yapısı ile beraber kuvars grubu üzerinden Necef taşı, milyonlarca yıl içerisinde oluşmuş en güzel taşlardan biridir. Kayaçların oluşumu ile beraber bir takım kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar üzerinden günümüze ulaşmış, farklı bileşenler taşıyan bir taştır. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak şifalı etkisinin yanı sıra, takı ve mücevher olarak kullanılırken süs eşyası şeklinde de değerlendirilir.



Necef Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?



Her türlü negatif enerjiyi içerisine hapseden Necef taşı, aynı zamanda sonsuz şans taşı olarak da bilinmektedir. Bedeni ve zihni korurken bulunduğu koşullar doğrultusunda kişinin daha fazla rahatlamasına ve sakin bir yapıya girmesine imkan tanımaktadır. Özellikle Osmanlı döneminde çok sık kullanılan bir taş olduğu biliniyor. Genelde tespih olarak hazırlanmaktaydı ve günümüzde hala bu şekilde kullanılmaktadır. İsmini Irak’ın Necef kentinden aldığından bu isimle bilinir.



Dolunun sıvı halinde dağın olduklarından geçmesi ile bölgede donarak oluştuğuna dair rivayet bulunmaktadır. Mucizevi taş olarak da bilinen bu özel Necef taşı, bu yüzden daha kristali şeklinde ifade edilir. Dünyanın pek çok belgesinde çıkarıldığı gibi Türkiye'de de çıkarılmaya devam ediliyor. Madagaskar, ABD'de, Rusya ve Brezilya ile beraber Türkiye'de; Kars ile Aydın bölgelerinde bulmaktadır. İnsan sağlığı açısından ise pek çok fayda ile beraber farklı eşyalar üzerinden bireysel ya da süs eşyası şeklinde mekanda kullanılmaktadır.



- Bedeni negatif enerjiden arındırma özelliğine sahiptir.

- Fiziksel, ruhsal ve zihinsel açıdan kişinin dengeli ve sağlıklı kalmasına olanak tanır.

- Yaşanan zorluklara karşı dayanma gücü verir.

- Lenf sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

- Kan dolaşımını düzenler ve sağlıklı şekilde akışına olanak verir.

- Şefkat ve sevgi duygusunu arttırır.

- Göz için iyi gelir.

- Yara izlerinin iyileşmesinde etkilidir.

- Mide sağlığı ile beraber sindirim sistemi konusunda oldukça etkilidir.

- İskelet sistemini korur ve herhangi bir problem varsa iyileşmesinde katkı sağlar.

- Vücutta bulunan toksinlerin atılmasına imkan verir.

- Guatr tedavisinde kullanılır ve tiroit bezi için yarar sağlar.

- Kronik yorgunluğa karşı olumlu etkiler oluşturur.