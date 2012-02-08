Neden aşeriyoruz?

Hamileliğin en bilindik belirtilerinden biri olan aşerme (pika/ yerikleme) erken gebeliğin normal bir belirtisidir. Ancak ileri durumlarda farklı maddelere de aşerilmesi görülebilir.



Nedeni, gebelik sürecine salgılanan hormonlar sayesinde gebenin bazı koku ve tatlara karşı duyarlı hale gelmesidir.



Hamileliğin başlangıcında artan ve anne ile yavru arasındaki alışveriş yolu olan plasentadan salınan östrojen, anne adayının koku alma duyusunun hassasiyetini artırır.



Bunun sonucunda bazı yemeklerden hoşlanmama, iğrenme söz konusu olabilir. Ancak aşerme bilinenin aksine faydalıdır çünkü anneyi, vücudunun ihtiyacı olmayan ya da ona zarar verebilecek maddelerden korur.



Örneğin kiremit tozu, kil, toprak gibi maddelere aşeren kadınlar olabilir, aşırı miktarlarda tuz, limontuzu, buz parçaları, un, nişasta, kabartma tozuna karşı aşerme de sıkça görülen vakalardır.



Genellikle gebeliğin ilk dört ayında görülen aşerme, bazen doğuma değin sürer.



Halk inancına göre "aşeren kadın arzuladığı şeyi yiyip içemezse çocuğu sakat doğar; gizlice bir şey alırken elini vücudunun neresine sürerse çocuğun orasında leke olur." gibi inanışlar olsa da aşerme aslında, gebelik nedeniyle koku alma duyusu ve iştahtaki değişmenin bir sonucudur.