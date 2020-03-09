Selülit nedir?

Selülit deri altı alanda birbirinden odacıklarla ayrılmış yağ toplanmalarının deri yüzeyinde düzensizlikler ile kendini göstermesi olarak tarif edilebilir. En sık kalça ve uyluk bölgesinde olan ve portakal kabuğu görüntüsü diye de adlandırılan selülit ergenlik sonrası kendisini gösterir.

Selülitin aşamaları nelerdir?

Selülit klinik görüntüsüne göre üç grupta sınıflanır.

Derece: Selülit yoktur Derece: Dışarıdan gözle görülür bir bozukluk olmamasına rağmen, bölgenin mikroskopik incelemesinde yağ dokusunda değişiklikler görülür. Kişi ayakta iken veya yatarken yüzey düzensizliği gözükmez ama bölge iki parmak arasında sıkıştırıldığında kendini belli eder. Derece: Dışarıdan gözle görülmeye başlanan yüzeyel düzensizlikler sınırlı da olsa vardır. Kişi ayakta iken izlenebilen bu düzensizlikler yatar pozisyonda izlenmez. Bölge elle sıkıştırıldığında bu görüntü daha da artar. Cilt elastikiyetinde azalma, deri renginde soluklaşma ve deri sıcaklığında azalma ile kendini gösterir. Derece: Dışarıdan belirgin gözle görülür yüzey düzensizlikleri vardır. Portakal kabuğu görüntüsü denilen bu durum kişi ayakta iken de yatarken de gözlenir.

Neden selülitim var?

Selülitin tam nedeni bilinmemekle beraber sorumlu tutulan bir takım faktörler vardır.

Hormonal faktörler: Östrojen, insulin, noradrenalin, tiroid hormonları ve prolaktin selülıt gelişiminde rol oynayan hormonlardır

Östrojen, insulin, noradrenalin, tiroid hormonları ve prolaktin selülıt gelişiminde rol oynayan hormonlardır Genetik: Bazı genetik özellikler selülit gelişimi için alt yapı oluşturmaktadır. Bazı ırklar, kadın cinsi, yavaş metabolizma özellikleri, yağ dağılımındaki değişkenlikler, dolaşım yetersizlikleri genetik olarak sorumlu tutulan faktörlerdir. Bu nedenle de fazla kilosu olmayan bireylerde dahi selülit izlenebilmektedir.

Bazı genetik özellikler selülit gelişimi için alt yapı oluşturmaktadır. Bazı ırklar, kadın cinsi, yavaş metabolizma özellikleri, yağ dağılımındaki değişkenlikler, dolaşım yetersizlikleri genetik olarak sorumlu tutulan faktörlerdir. Bu nedenle de fazla kilosu olmayan bireylerde dahi selülit izlenebilmektedir. Diyet: Özellikle aşırı yağ ve karbonhidrat tüketimi selülit gelişimine neden olur. Buna ek olarak tuzdan zengin fiberden fakir beslenme alışkanlıkları da sorumlu faktörlerdendir.

Özellikle aşırı yağ ve karbonhidrat tüketimi selülit gelişimine neden olur. Buna ek olarak tuzdan zengin fiberden fakir beslenme alışkanlıkları da sorumlu faktörlerdendir. Yaşam stili : Sigara içenlerde selülit daha fazla izlenir. Egzersiz yapmayan bireylerde, uzun süreler boyunca ayakta veya oturarak hareketsiz çalışanlarda bu soruna daha sık rastlanılır.

Sigara içenlerde selülit daha fazla izlenir. Egzersiz yapmayan bireylerde, uzun süreler boyunca ayakta veya oturarak hareketsiz çalışanlarda bu soruna daha sık rastlanılır. Giyimstili :Sıkı iç çamaşırı kullanımı, özellikle lastik kısımlarının kalçanın ortasından geçtiği tipteki kilotlar, bölgenin dolaşımına olumsuz etki gösterir ve selülit gelişiminde rol oynar.

Selülitten tamamen kurtulmak mümkün mü?

Selülit tedavisinde öncelikle beslenme ve egzersiz üzerinde durulmalıdır. Bu alışkanlıklarda yapılacak değişiklikler özellikle kafein içerikli kremlerle desteklenmelidir. Tedavide radyofrekans, geniş spekturumlu ışık ve lazerlerin kullanımları kısmi fayda ile önerilir. Günümüzde yepyeni bir teknoloji gerek selülit tedavisinde gerekse kalıcı incelme yani yağ dokusunun azaltılmasında heyecan verici sonuçları ile dikkati çekiyor.

Çoğumuzun mutfağında bulunan mikrodalga fırınlar gibi mikrodalga teknolojisini kullanan bu cihaz 2.45 gigahertz de yüksek frekansda mikrodalgayı hedef hücrelere ulaştırıyor. Hedefe ulaşan enerji hem yağ dokusunda kalıcı azalma sağlarken aynı zamanda deri altında sıkılaşmaya ve selülit görüntüsünde de azalmaya neden oluyor.Akıllı bir teknolojiye sahip cihaz enerji düzeyini belirlerken yağ kalınlığı, cinsiyet ve bölgeye göre ayarlarını otomatik yapıyor.

Bir bölgenin işlemi yaklaşık 10 dakika gibi kısa bir zamanda tamamlanıyor. Uygulama sırasında hiç ağrı hissedilmemesi ise teknolojinin bir diğer önemli avantajı. Altı seansa kadar kullanılabilmesine rağmen çoğu bireyde 3 seans yeterli olmakta. İlk uygulamadan sonra bile kısa zamanda sıkılaşma ve incelme hissedilmeye başlıyor. Sonuçların tam oturması 30-45 günlük zamanı alıyor. Bu süreci hızlandırmak için bol su tüketimi, hafif egzersiz veya lenfatik drenaj tercih edilebilir.