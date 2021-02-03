Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇocuk Sağlığı Haberleri Neonatal Tarama Nedir? Yeni Doğan Topuk Kanı Tarama Testi İle Hangi Hastalıklara Bakılır?
03.02.2021 - 15:52 |

Neonatal Tarama Nedir? Yeni Doğan Topuk Kanı Tarama Testi İle Hangi Hastalıklara Bakılır?

Neonatal denilen tarama yeni doğan bebeklerde sık görülebilen hastalıklar için yapılan taramaya verilen isimdir. Yeni doğan bebeklerde hastalık sık sık görülebildiği için erken tanı yapmak önemlidir. Erken tanı yapabilmek için ise bu testlerin yapılması gerekir. Bebeklerin vücudunda hastalıklar ağır belirtiler göstermeden önce teşhisinin konulmasında da önemli olan testlerdir. Bu testlerin çeşitlerini ve ne işe yaradığı hakkında tüm bilgileri derledik.

Neonatal Tarama Nedir? Yeni Doğan Topuk Kanı Tarama Testi İle Hangi Hastalıklara Bakılır?
ABONE OL

Yeni doğanlarda yapılan neonatal tarama, klinik tanıların koyma güçlüğü çekilen dönemde, ucuz ve kullanılabilirliği kolay olan bir tarama çeşididir. Bu tarama çeşidi, her türlü hastalığın belirlenmesinde ve erken önlem alınmasında önemlidir. Bu tarama testleri bebek doğduğundan ilk 72 saat içinde yapılır. Kan tarama ve işitme olarak bilinen testlerdir. Kanlar çoğunlukla topuktan alınır ve bu tarama testine "topuk testi" adı verilmektedir.

Yeni Doğanlarda Neonatal Tarama Testleri Nelerdir?

Yeni doğanlarda uygulanan tarama testleri şu şekilde sıralanabilir:

  1. (FKU) Fenilketonüri 
  2. (BE) Biyotinidaz Eksikliği
  3. (KH) Konjenital Hipotiroidi
  4. (KF) Kistik Fibrozis olmak üzere dört çeşit farklı testten yapılır.

Fenilketonüri: Bu hastalık, fenilalanin hidroksilaz eksikliğinin sonucunda meydana gelen kalıtımsal bir hastalık olarak bilinir. PKU olarak da bilinir ve bu hastalığın erken tanısı oldukça önemlidir. Hastalık tedavi edilmezse ve ilerler ise protein yapıtaşı ve bazı maddeleri vücut dışarı atamayacağı için kanda birikmesi nedeniyle ağır fiziksel gerilik görülür. Bu test ise bebeğin topuğundan kan alınarak gerçekleştirilir. Bebeğe özel bir plan uygulanıp, fenilalin seviyesinin normal düzeyde tutulması öngörülür. 

Biyotinidaz Eksikliği: Biyotinidaz vücut için önemli bir enzimdir. Biotin vitaminin üretiminde başrol oynar. Bu enzimin eksikliğinde B vitaminine bağlı biotinde bozukluk ve işlev kaybı görülür. Kalıtımsal bir hastalık türüdür. Bu test ise bebeğin kanından alınan topuk testi sonucunda belirlenir. 2009 yılından beri yapılan bir testtir. Tanısı koyulan bebekler tedavi altına alınıp vitaminler ile desteklenmeye başlar.

Konjenital Hipotiroidi: Bebekte tiroid bezinin az çalışması ile meydana çıkan bir hastalıktır. Bu test de bebeğin topuğundan alınan kan ile yapılır. Özellikle hipotiroidi olan bebeklerde ilaç ile tedavi başlanır. Bu ilaç tiroid hormon yerini tutar. 

Kistik Fibrozis: Bu hastalık çeşidi bebeklerde, sindirim ve akciğer sistemini yakından etkilemektedir. Bu test de bebeğin topuğundan kan ile belirlenmektedir. Bebeğin solunum yolu enfeksiyonu belirlemekte ve bir sorun çıkarsa erken tanı koyulabilmektedir. Bebeğe özel yeme programı oluşturup, enzim ve vitaminler ile tedaviye devam edilir. 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İlişkilerde güven ve denge ihtiyacı oluşabilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Daha toleranslı olmanız gereken zamanlar olabilir. Otorite figürlerine karşı olumlu gelişmeler yaşanabilir. Abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Harcamalarınıza özen göstermenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Sizi yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizle ilgili yaptığınız programlarda iyimser bir beklenti içinde olabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizden beklentileriniz artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi rahatça ifade edeceğiniz uğraşlara yönelebilirsiniz. İkili ilişkileriniz gündeminizi oluşturacak. Spekülatif konulara karşı dikkatli olmalısınız. Gün boyu kendinizi iyimser hissedebilirsiniz. İlişkilerinize yükleyeceğiniz beklentiler, gerginliğe yol açabilir. İsrafa kaçabilirsiniz. Abartılı şeylerden uzak durmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eviniz için yapacağınız harcamalar hakkında düşünebilirsiniz. Babanızla ilgili konularda olumlu gelişmeler olabilir. Geçmişe ait ailevi konular gündeme gelebilir. Kendi iç sesinize güvenerek üstesinden geleceğiniz zamanlar var. Güven aradığınız konulara çekilebilirsiniz. Gün içinde yüksek ve iyimser beklentiler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdekilerle ilişkilerinizde beklentileriniz artabilir. Güven ve istikrar arayışı içinde olabilirsiniz. Maddi konularınız üzerinde düşüneceğiniz zamanlar var. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Alacağınız yeni haberler gününüzü etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Bu konu hakkında düşünüp yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. İlişkinizle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Bugün iyimser beklentiler içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. Alım satım konuları gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi cesaretli hissedebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara karşı daha fazla beklenti içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde güven ve istikrar arayışına girebilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin. Başarılı girişimlerde bulunacağınız zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. İlişkilerinizde güven arayışı içinde olabilirsiniz. Beklentilerinizin karşılanmadığını düşüneceğiniz zamanlar var. Gün içinde içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Abartılı davranışlardan kaçınmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentileriniz gündeme gelebilir.  Maddi konularınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Otorite figürleriyle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda istediğiniz desteği alacağınız bir gündesiniz. İlişkilerinizle ilgili fazla beklentiye girmemeye çalışın. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Üstelerinizle ilgili konularda olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için atacağınız adımlarda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışmalısınız. İlişkilerinizde güven ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Fazla beklentiye girmemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için hevesli olduğunuz bir gündesiniz. İnandığınız konular hakkında daha fazla paylaşım içinde olabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizde uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Beklentileriniz fazla iyimser olabilir. Babanızla ilgili konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Korku ve endişe duyduğunuz olaylarla ilgili istismar edildiğinizi düşünebilirsiniz. Parasal konularınızın üzerinde düşünüp yeni arayışlara girebilirsiniz. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı durumlar oluşabilir. Yenilenme içine girebilirsiniz. İlişkilerinizde beklentileriniz yüksek olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşÇıtır katlar leziz tatlar
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaSabah insanı mısın, akşam insanı mı?
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralAktif giyimin yükselişi: Kovid-19 salgını modaya nasıl yansıdı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluHayatınızdaki blokajları çözün
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca2021'in en sert dönemleri! Burcunuz nasıl etkiler alacak?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Nurzat Elmalı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Nurzat ElmalıDiz ağrısı için PRP veya kök hücre tedavisi mucize mi?
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirAç kalarak zayıflamak mümkün mü?
Dr. Rengin Türkgüler
Dr. Rengin Türkgüler Evden çıkmadan ultrason hizmeti alabilirsiniz!
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkErkek estetikleri
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanDuygu ve düşünce kontrolü
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (Tssb) Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tssb Tipleri Nelerdir?

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (Tssb) Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tssb Tipleri Nelerdir?

Umke Nedir, Ne İşe Yarar? Umke'nin Açılımı Ve Görevleri Nelerdir?

Umke Nedir, Ne İşe Yarar? Umke'nin Açılımı Ve Görevleri Nelerdir?

Sistoskopi Nedir, Kimlereye Yapılır? Sistoskopi Nasıl Uygulanır, Nasıl Yapılır?

Sistoskopi Nedir, Kimlereye Yapılır? Sistoskopi Nasıl Uygulanır, Nasıl Yapılır?

Guatr Ameliyatı Nedir, Kimlere Yapılır? Guatr Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Guatr Ameliyatı Nedir, Kimlere Yapılır? Guatr Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet