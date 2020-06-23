Neptün geri gidiyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün Neptün geri gitmeye başladı. Bugünlerde idealize ettiğimiz konular daha fazla öne çıkıyor olabilir. Kimi zaman fedakarlık içeren konular da gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde etkin olmak pek kolay değil. Aynı zamanda bazı sınırları aşmak gerekiyor. Bu nedenle daha esnek planlar yapmak yararlı olacak.

Nelerden kaçınmalı? Saat 15:33’te Aslan burcuna ilerleyen Ay bizi daha kararlı bir mizaca sokabilir. Ancak bu saatlerde de sabırlı olmak gerekiyor. Hızlı ilerlemek pek mümkün değil. Kimi zaman eksik yaptığımız şeyler yüzünden keyfimiz kaçabilir. Özellikle otorite figürleri ile sürtüşmemeye özen göstermeliyiz. Gün içinde yeni şeyler arzulasak da bugün bize yavaşlama getirebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Timsah İlişkilerde hassasiyet var. Bugün harekete geçmek için yeni kararlar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Hayatı olduğu gibi kabullenmek yaratıcılığımızı arttırabilir.