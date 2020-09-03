Neslihan İsminin Anlamı Nedir? Neslihan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Neslihan, Türkçe ve Arapça dil kökünden türemiş iki ayrı ismin birleşiminden meydana gelir. Buna göre, Han Türkçe bir isimken; nesilden türeyen Nesli ise Arapça dil köküne mensuptur. Bu ismin kısaltılarak Nesli şeklinde kullanıldığı da görülmektedir.



Neslihan Ne Demek?



Neslihan, kız çocukları için yaygın olarak kullanılan bir isimdir. Bu ismin kelime manası ise “han soyundan olan ya da soylu kişi” şeklindedir. Uzun bir zaman önce dönemin hükümdarlarından bu şekilde bahsedildiği düşünülünce, Neslihan anlam bakımından oldukça güçlü bir duruşa sahiptir. Liderlik vasıfları ve hükmetme içgüdüleri, Neslihan ismine sahip kişilerin isimlerinin anlamından etkilendiğini düşündürmektedir.



Neslihan isminin manasında saklı olan güçlü duruş, bu isme sahip kişilerin karakterine inatçılık olarak yansımaktadır. Bu kimselerin herhangi bir karar verirken kimseden destek almadığı görülmektedir. Kendi ayakları üzerinde durmayı severler ve özgüvenleri de oldukça gelişmiştir. Bu isimdeki kişiler aile bağlarına oldukça önem verirler ve diğer insani ilişkilerde de oldukça başarılı bir performans sergilerler. Bu performans, iş yaşamlarına da yansır. Bitmek bilmeyen azimleri ve çalışma motivasyonları sayesinde hızlı bir şekilde yükselmeyi başarırlar.



Neslihan İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Neslihan isminin Kur’an-ı Kerim’de geçip geçmediği sorusu ile de sıkça karşılaşılmaktadır. Bu bakımdan verilebilecek en net cevap, ismin Kur’an’da yer almadığı yönündedir. Buna rağmen, Neslihan ismi taşıdığı anlam bakımından uzunca süredir kız çocuklarına verilmektedir. Bazı başarılı sanatçıların da bu isimle hafızalara kazındığı bir gerçektir.