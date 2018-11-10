Bildiğimiz gibi; Kasım Ayı diyabet farkındalık ayıdır. Birçok insan için soğuk bir sonbahar günü olsa da biz diyabetlilerin, diğer bir yaş günüdür. İnsülini bulan Kanadalı Doktor Frederick Banting'in doğduğu gündür. Dünya Diyabet Günü'nün sembolü "Mavi halkadır". (bluecircle). Mavi halka, yaşam ve sağlık döngüsünü anlatmakta, mavi renk ise gökyüzünü sembolize etmektedir. Bu ay içerisinde ülke genelinde, hastanelerde, organizasyonlar, yürüyüşler, diyabet seminerleri gibi pek çok etkinlik düzenlenir.

Yapılan araştırmalara göre, Dünyada diyabetli sayısı 500 milyona yaklaşmış durumdadır.Son 40 yılda, 6 kat artış göstermiştir. Türkiye, Diyabet Vakfı'nın verdiği bilgilere göre , tüm Avrupa ülkeleri arasında en hızlı artışı gösteriyormuş.Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) bu seneki Dünya Diyabet günü temasını " Diyabet ve Aile" olarak belirledi. Özellikle çocuk yaşta koyulan diyabet teşhisinde aile bireylerinin yaklaşımlarının rolü büyüktür.İnsülin enjeksiyonu yapılması dahil, tüm konularda anne, babanın rolü eşit olmalıdır.Diyabet kontrolünde, eğitim, diyet değişikliği, ilaç, fiziksel aktivite ve disiplinin sağlanmasında ailelerin diyabetli bireyi desteklemesi hayati önem taşıyor.Bunun yanında, motivasyonun sağlanması, psikolojik olarak destek olunması bekleniyor.

Bu ay özellikle diabetes coach (diyabetle yaşam koçu) olarak, aileler ile daha fazla temas etmek istiyorum. İlgilenen kişileri, tanışma seansına beklerim.

Tüm diyabetlilerin 2. yaş günlerini kutlarım.