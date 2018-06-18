Diyabet Yönetiminde Fiziksel Aktivite

İlk diyabet teşhisi aldığımdan beri hayatıma soktuğum ayrılmaz üçlü, doğru beslenme, egzersiz ve ilaç tedavisi oldu.Toplum bilinci olarak, her ne kadar hareketsizliğe meyilli olsakta, günlük hayattaki fiziksel aktivitelerin fazla olmasının diyabetli hastaların yaşam kalitesini arttırdığı gösterilmiştir.

Hepimizin günlük tedavi profili, kullandığı ilaçlar ve aldığımız karbonhidrat miktarı farklı olduğundan, ezgersiz planımızı hekimimizle beraber yapmakta fayda var.

Egzersiz ve fiziksel aktiviteyi de birbirinden ayırmak lazım. Egzersizler, planlanmış ve amaca yönelik yaptığımız, spor salonunda antreman yapmak , bisiklete binmek ve koşmak gibi... Oysa ki gün içerisinde asansör yerine merdiven kullanmak, ev işleri , alışveriş eylemleri de kaslarımızı harekete geçirir.

Peki egzersizin diyabete faydası nelerdir?

_ İnsülin etkisinin en çok görüldüğü nokta kaslarımızdır.Kaslarımızın aktif olması insülin direncini önler. Sayıca fazla olan tip 2 diyabetlilerin kilo vermesini kolaylaştırır.

_ 3 aylık kan şekeri ortalamalarımız ( hemoglobin A1C ) lerimiz daha düşük çıkar.

_ Kas kitlemiz arttığı için bizi damar hastalıklarından koruyor.

_ Komplikasyon riskini azaltıyor.

_ Zihin sağlığı olarakta daha iyi hissetmemizi sağlar.Yaşam enerjimiz artar. Ve daha birçok pozitif etkisiyle beraber, bir diyabetlinin spora başlamadan önce bilmesi gereken sorumlulukları var. Burada da tekrar eğitimin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek istiyorum.

_ Kan şekerlerimizi öncesi sonrası mutlaka ölçelim.

_ Spor salonu tercih ediyorsak, hijyen kurallarına dikkat edelim.

_ Kan şekerimiz 220 üzeri ise spor yapmayalım.Çünkü bu vücudumuzda yeterince insülin olmadığını gösterir.Keton oluşumuna neden olabiliriz.Hatta spor yaptığımız halde kan şekerimizin düşmediğine şaşırabiliriz.

_ Kan şekerimiz 120 'nin altında ise karbonhidrat alıp, başlamalıyız yoksa hipoglisemiye girebiliriz.

Hadi başlayalım. Ufak başlangıçların diyabetinizde ne kadar büyük etki yarattığını göreceksiniz.

Sevgiler