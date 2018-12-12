Diyabetle Yaşam Koçluğu Seansı Nedir?

Herkese merhaba,

Bu ay gelen sorular üzerine tekrar koçluk kalemi ile yazmak istedim. Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz Kasım Ayı, " Dünya Diyabet Günü " ve teması " Diyabet ve Aile " olduğundan , özellikle diyabetli çocuklar ve ailelere dokunma şansım çok fazla oldu.

Koçluğun evrensel olarak metodolojisi aynıdır .Koçluk yapan kişinin, profesyonel bir eğitim sürecinden geçip, kendisini Koçluk mesleğini geliştirmeye adamış olan, Uluslararası Koçluk Federasyonuna üye olması, sürekli eğitimlerle kendini desteklemesi ve koçluk prensiplerini ,yaşam prensipleri haline getirmiş olması gerekir. Sonrasında kişiler, ilgi alanlarına göre spesifik konular seçip, uzmanlaşabiliyorlar.(Marka Koçluğu, iletişim koçluğu, spor koçluğu) gibi..

Diyabet yönetiminde özellikle Amerika'da merkezlerde " Diabetes Life Coach" takımın parçasıdır. Doktor tedavi sürecini yönetir, hemşire (consultant) , bu süreç ile ilgili eğitim verir, psikolog sorunlarla ilgilenebilir. Koç ise hedef_çözüm odaklı çalışır. Benim için önemli olan, karşı tarafı harekete geçirip, motive edebilmektir. Bu amaçla kişinin hem diyabet hem de diyabetle yaşam alanlarına bakılır. Hangi noktada? Neleri daha iyi yapmak istiyor? gibi güçlü sorularla, diyabetlinin ihtiyacı ve çalışmak istediği alana göre başlanır.

Koçlukta tanışma yani kimya seansı dediğimiz ilk seans ücretsizdir. Diyabetli koçluktan ne bekliyor, koç neler yapabilir? Bu yolda beraber çalışabilecekler mi? Bu noktalara bakılır.

Özetle, Diyabetle Yaşam Koçu, diyabeti anlatmaz, öğretmez. Kendi teknikleri ile öğrenmesi için ilgili kişilere gitmesini sağlayabilir. Onunla beraber bu yolculukta motivasyon arkadaşıdır. Sadece diyabetli isterse, koç izin alarak, kendi tecrübelerinden yine koçluk bakış açısı ile mentörlük yapabilir.

Belki siz, belki eşiniz belki de çocuğunuz.Yalnız değilsiniz. Misyonum, çocukluktan yetişkinliğe diyabetlilerin ve ailelerinin yanında olmak.

Neslihan@360derecediyabet.com

Sevgiler