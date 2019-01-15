Diyabette Eğitimin Önemi

Diyabet, diyabetliler ve sağlık personeli arasında sık ve sürekli iş birliği gerektiren bir yaşam şeklidir.



Son yıllarda diyabetin kendisi kadar önem kazanan bir diğer konu "diyabet eğitimidir" Eskiden sayıca bu kadar yoktu. Özellikle, bu konuda seminerler düzenleyen, süreci sosyal sorumluluk olarakta gören kurumlara, derneklere vb ayrıca saygı duyuyorum. Geçtiğimiz günlerde de Dr Yaser Süleymanoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı " Diyabet Okulu" programını dinlemeye gittim.



Diyabet eğitimi, hem tip 1 hem de tip 2 diyabet tedavisinin bel kemiğini oluşturuyor.Diyabet tanısı alan hastalar hekim, hemşire, beslenme uzmanı ,psikologtan oluşan ekip tarafından eğitilir. Diyabetliler kadar ailelerinin ve yakınlarının da bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta yurtdışında, diyabet koçu da hemen hemen tüm merkezlerde var.



Peki bu eğitimler, bizlere ne gibi beceriler sağlıyor?

- Glukoz Ölçümü

- İnsülin Enjeksiyon Yöntemi

- Diyabette son teknolojiler

- Beslenme Planı

- Egzersizin Önemi

- Hipoglisemi ve Hiperglisemi gibi akut durumlarda ne yapılacağı

- Ayak bakımı

- Diyabette motivasyon gibi konular ana başlıklardır.

Bilmediğimiz yoldan korkarız ancak eğitim ile aydınlanırız.



Ünlü diyabetolog Joslin 'in çok sevdiğim bir sözünü paylaşmak istiyorum.

"Diyabet Eğitimi, tedavinin bir parçası değil, bizzat tedavinin kendisidir" demiştir.



Sevgiler

