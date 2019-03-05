Sensör Teknolojisi ile Diyabet

Günümüzde şeker ölçümlerimizi kolaylaştıran, parmak delmeden alınan şeker değerlerinden ve şeker günlüklerinden çok daha fazla veri sağlayan teknolojiler ön plana çıktı. Sensör teknolojisi kullanan diyabetliler, günlük şeker ölçümünün 5 katı kadar ölçüm yapabiliyor. HbA1c değerleri aynı olan iki ayrı diyabetlinin, günlük glukoz seyirleri birbirinden çok farklı olabilmekte, farklı glukoz değişkenlikleri, hipoglisemik ve hiperglisemik seyirleri olabilmektedir. Parmaktan ölçüm yaptığımızda anlık değerleri gördüğümüz için , genel diyabet profilimiz hakkında tam resmi görememekteyiz. Bu da tedavi kararlarının etkinliğinde zorlanmaya neden olmaktadır.

Sensör kullanımı kolaylığı sayesinde, tüm glisemik resmi görmemiz mümkündür. Yeni sensör teknolojilerinin sunduğu avantajlar arasında yazılımları aracılığı ile bilgisayara kolayca aktarılabilen raporlar yer almaktadır. Böylece hekimler klinik tedavide daha hızlı yorumlayabilmektedir. Özellikle parmak delmeyi ortadan kaldıran, basit bir uygulama aparatı ile herkes tarafından takılabilen, glukoz takip sistemleri de ülkemizde kullanıma giren teknolojiler arasındadır. Bu sensörler hem o andaki glukoz ölçüm sonucunu rakam olarak göstermekte hem de önceki ölçümleri grafik olarak okuyucunun ekranında göstermektedir.

Okuyucu son 90 günlük ölçüm kayıtlarını hafızasında saklayabilmektedir. Diyabetli çocukların sağlığı ve gece glukoz değerleri takibi , aileleri için uykusuz geceler demektir. Flash glukoz takip sistemi sayesinde, çocuklar uykularından uyandırılmadan, aileleri tarafından takip edilebilmektedir.

Sensörler ile ilgili yapılan tüm araştırmalar, daha iyi kan şekeri kontrolünün yanısıra biz diyabetlilerin en büyük korkusu olan hipoglisemilerin azalmasına da ciddi katkı sağlamaktadır.

Her Daim Sağlıkla