Yaz mevsimi gelmişken birçoğumuzu da tatil heyecanı sardı. Bu sürece bizimle eşlik eden yol arkadaşımız tip 1 diyabet ayrı bir renk katıyor çünkü onu yaşadığımız yerde bırakamıyoruz. Özellikle yeni diyabetlilere ve ailelere yurt içi ve yurt dışında uzun yıllardır seyahat deneyimi olan bir diyabetli olarak, önemli noktalardan bahsetmek isterim.



Tatiller gittiğimiz destinasyonlara göre, yemek alışkanlıklarımızın ve öğün saatlerimizin değişmesi, uyku düzeni, fiziksel aktivite, uzaklık, hava değişimi, sosyallik ve eğlence olarak biraz daha günlük rutinlerimizin dışına çıktığı için yönetebilmek adına stres yaratabilir. Paniklemenize gerek yok.Bu doğal bir süreç. Kendi diyabetimizi tanıyıp, deneyim arttıkça normalleşiyor.



Öncelikle planımızı yaparken, son sağlık kontrollerimizden geçtiğimizden emin olalım. Sonrasında diyabet malzemelerimizi unutmamak adına bir ihtiyaç listesi yapmamız faydalı olur. Doktorumuzdan enjeksiyon ya da insülin pompası yani tedavi şeklimizi ve insülin dozlarımızı belirten bir rapor isteyip, yanımızda bulunduralım. Tip 1 diyabetli kimlik kartımız da olsun. Eğer yabancı ülkeye gidiyorsak öncesinde sağlık sistemleri ve acil durumlar için araştırma yapıp,bilgi sahibi olabiliriz. Uçak ya da arabada insülinlerimizi kesinlikle bagaja ve bavula vermiyoruz.Uzun yolculuklarda ödem ve sıvı kaybı için bol su tüketelim.Çantamızda da her senaryoya karşı atıştırmalıklar olsun.Havalimanlarında bugüne kadar sensör ya da pompa ile ilgili sorunla hiç karşılaşmadım. X ray den geçtiğimizde de zarar görmüyorlar.



Tip 1 diyabet tedavisinde, pankreasımız insülin üretmediği için tedavi şeklimiz ortak.Bunu dışarıdan almak. Sadece enjeksiyon ya da pompa olarak araçlarımız farklı.



O halde en temel ihtiyaçlar neler?

Yedekleri ile bolca,

Kısa ve Uzun etkili insülinler

Stripler

İğne Içları

Lancetler (Parmak delici)

Şeker aletleri

Piller ve sensör için bantlar

İnsülin pompa setleri ve Rezervuarları

Kesme şeker ve meyve suları

Glucagen Hypokit

Parmak dezenfektanı

İnsülin koruma çantası

Buz Kaseti

Özel İlaçlarınız

Özel tükettiğiniz besinler

Güneş Koruyucusu ve Nemlendirici Krem

Sanıyorum en ana araçlarımızla liste hazır. Gerisi kıyafetler, süsler, püsler:) Ve tabi en önemlilerinden biri de yanımızdaki kişilerin diyabetin ritmini bilmesi ve bilinçli olması.



Herkese keyif dolu bir yaz dilerim.

