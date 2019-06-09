Yaz mevsimi gelmişken birçoğumuzu da tatil heyecanı sardı. Bu sürece bizimle eşlik eden yol arkadaşımız tip 1 diyabet ayrı bir renk katıyor çünkü onu yaşadığımız yerde bırakamıyoruz. Özellikle yeni diyabetlilere ve ailelere yurt içi ve yurt dışında uzun yıllardır seyahat deneyimi olan bir diyabetli olarak, önemli noktalardan bahsetmek isterim.
Tatiller gittiğimiz destinasyonlara göre, yemek alışkanlıklarımızın ve öğün saatlerimizin değişmesi, uyku düzeni, fiziksel aktivite, uzaklık, hava değişimi, sosyallik ve eğlence olarak biraz daha günlük rutinlerimizin dışına çıktığı için yönetebilmek adına stres yaratabilir. Paniklemenize gerek yok.Bu doğal bir süreç. Kendi diyabetimizi tanıyıp, deneyim arttıkça normalleşiyor.
Öncelikle planımızı yaparken, son sağlık kontrollerimizden geçtiğimizden emin olalım. Sonrasında diyabet malzemelerimizi unutmamak adına bir ihtiyaç listesi yapmamız faydalı olur. Doktorumuzdan enjeksiyon ya da insülin pompası yani tedavi şeklimizi ve insülin dozlarımızı belirten bir rapor isteyip, yanımızda bulunduralım. Tip 1 diyabetli kimlik kartımız da olsun. Eğer yabancı ülkeye gidiyorsak öncesinde sağlık sistemleri ve acil durumlar için araştırma yapıp,bilgi sahibi olabiliriz. Uçak ya da arabada insülinlerimizi kesinlikle bagaja ve bavula vermiyoruz.Uzun yolculuklarda ödem ve sıvı kaybı için bol su tüketelim.Çantamızda da her senaryoya karşı atıştırmalıklar olsun.Havalimanlarında bugüne kadar sensör ya da pompa ile ilgili sorunla hiç karşılaşmadım. X ray den geçtiğimizde de zarar görmüyorlar.
Tip 1 diyabet tedavisinde, pankreasımız insülin üretmediği için tedavi şeklimiz ortak.Bunu dışarıdan almak. Sadece enjeksiyon ya da pompa olarak araçlarımız farklı.
O halde en temel ihtiyaçlar neler?
Yedekleri ile bolca,
Kısa ve Uzun etkili insülinler
Stripler
İğne Içları
Lancetler (Parmak delici)
Şeker aletleri
Piller ve sensör için bantlar
İnsülin pompa setleri ve Rezervuarları
Kesme şeker ve meyve suları
Glucagen Hypokit
Parmak dezenfektanı
İnsülin koruma çantası
Buz Kaseti
Özel İlaçlarınız
Özel tükettiğiniz besinler
Güneş Koruyucusu ve Nemlendirici Krem
Sanıyorum en ana araçlarımızla liste hazır. Gerisi kıyafetler, süsler, püsler:) Ve tabi en önemlilerinden biri de yanımızdaki kişilerin diyabetin ritmini bilmesi ve bilinçli olması.
Herkese keyif dolu bir yaz dilerim.