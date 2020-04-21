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21.04.2020 - 18:15 |

Neu (Nötrofil) Nedir? Neu Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Kan tahlilleri birçok hastalığın belirlenmesi için en önemli tetkiklerden biridir. Kan tahlil sonuçlarında bulunan NEU yani nötrofil nedir? NEU yüzdesi kaç olmalıdır? NEU yüksekliği ya da düşüklüğü ne anlam ifade eder? Detaylarda NEU (nötrofil) ile ilgili birçok sorunun yanıtı bulunuyor.

Neu (Nötrofil) Nedir? Neu Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Nötrofil (NEU) bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından biri olan akyuvarların bir türüdür.

NEU (nötrofil) Nedir?

Kemik iliğinde üretilen nötrofiller, kan dolaşımına girerler ve içerdikleri özel enzimler ile mantar ve bakteriler ile savaşırlar. Vücudun herhangi bir bölgesinde meydana gelen enfeksiyonlarda, enfeksiyonun olduğu bölgeye ilk giden hücreler nötrofilleridir.

Nötrofil Değerleri Kaç Olmalıdır?

Kanda bulunan nötrofilin değeri çocuk ve yetişkinlerde farklılık gösterir. Kanda bulunan referans aralığı nötrofil için mikrolitre cinsinden ölçülür. Mikrolitre “mcL” sembolü ile gösterilir. Yetişkinlerde normal şartlarda kanda bulunması gereken nötrofil değeri 1500 ila 8000 mcL arasındadır. Çocuklarda normal şartlarda kanda bulunması gereken nötrofil değeri ise 1000 ila 8000 mcL arasındadır.

Nötropeni (nötrofil Düşüklüğü) Nedir?

Nötropeni kanda nötrofilin anormal derecede düşük olmasıdır. Kronik, akut, şiddetli, az şiddetli veya düşük şiddetli olabileceği gibi kalıtsalda olabilmektedir. Nötropeni kişinin bağışıklık sisteminin düşük olduğu ve hastalıklara karşı yeterli savunmayı gerçekleştiremediği anlamına gelmektedir. Yaşamı tehdit eden bu durum vücutta meydana gelecek enfeksiyon riskini arttırır. Kanda bulunan nötrofilin 1500 mcL altında olması nötropeni olarak adlandırılır.

Nötropeni Nedenleri

-Kemik iliğinin nötrofil üretememesi ya da kemik iliğinden üretilen nötrofillerin kemik iliği dışına yok edilmeleri veya kemik iliği yetmezlikleri

 -Kostmann sendromu, lyme hastalığı

 -Radyasyon ve kemoterapi tedavileri

- Kemik iliğini hedef alan kanser çeşitleri

- Vitamin eksikliği, yetersiz beslenme

 -Kan zehirlenmesi, anemi

 -Crohn, lupus, romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar

- Psikiyatri, epilepsi, tansiyon ilaçları ve antibiyotikler

 -Çeşitli bakteriyal ve viral enfeksiyonlar

 Nötropenili Olan Kişilerde Beslenme

 Nötrofil sayısının düşük olması bağışıklığın düştüğü ve kişinin her türlü hastalığa daha açık olduğu anlamına gelmektedir. Nötropenili bir kişi bağışıklık sistemini destekleyecek gıdalar tüketmelidir. Antioksidanlar, Omega 3 içeren gıdaların tüketmek oldukça önemlidir. E, C, B A vitaminleri, demir, selenyum ve çinko içerene besinler tüketilmelidir.

 Nötrofili (nötrofil yüksekliiği) Nedir?

 Kandaki nötrofil seviyesinin 8000 mcL’nin üzerine çıkmasına nötrofili denilmektedir. Vücutta bir enfeksiyon olduğunun göstergesidir.

 Nötrofili Nedenleri

 Kalp Krizi

 İltihaplanma

 Mantar, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar

 Yaralanma, stres, aşırı egzersiz

 Steroid kullanımı

 Kan nakli, cerrahi müdahaleler

 Sigara ve tütün kullanımı

 Lösemi

 Nötrofilili Hastalar Neye Dikkat Etmelidir?

 Hayatlarındaki stres seviyesini en aza indirmeliler. İltihap yada herhangi bir enfeksiyon kaynaklı nötrofili oluşmuşsa iltihap veya enfeksiyonu giderecek ilaçlar kullanılmalıdır.

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