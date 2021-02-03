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03.02.2021 - 12:37 |

Nevralji Nedir, Belirtileri Nelerdir? Nevralji Tedavisi Nasıl Yapılır?

Nevralji nedir, belirtileri nelerdir? Nevralji tedavisi nasıl yapılır? Nevralji kimlerde görülür, Nevraljiyi tetikleyen sebepler arasında neler vardır? Nevralji tedavisinin dezavantajları nelerdir? Tedavi sırasında ve sonrasında nelere dikkat etmek gerekir? Sizin için Nevralji nedir ve çok fazlasını derledik.

Nevralji Nedir, Belirtileri Nelerdir? Nevralji Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Nevralji, bir sinir yolunda ağrı varlığını tanımlar. Bu ağrılar kalıcı olabilir veya aniden başlayabilir.

 Nevralji Nedir? 

 Nevralji, duyu siniri yolunda ağrılı bir salgındır. Bu ağrıların bazen tanımlanamayan bir nedeni vardır. Yüz nevraljisi, yüzün bir kısmının innervasyonundan sorumlu olan ve beyne ağrılı mesajlar gönderen trigeminal sinirin tahrişidir. Bu tahrişin nedenleri hakkında birkaç hipotez bulunmaktadır.

 Çoğu zaman, yüz nevraljisi şüphesiz trigeminal sinir ve bir kan damarı (özellikle üst serebellar arter) arasındaki temasla bağlantılıdır. Bu damar sinire baskı uygular ve normal işleyişini bozar. 

 En başta ağrılı ataklar orta derecede ve kısa süreli (birkaç saniye) olabilir. Hastalık ilerledikçe ağrı şiddetlenir ve atakların süresi ve sıklığı artar. Her atak arasında ağrı yok. Birkaç ay veya yıl sürebilen bu gerileme dönemleri zamanla kısalır ve kısalır.

 Nevralji Belirtileri Nelerdir?

 Nörolojik kökenli nevralji, bir duyu sinirinin yaralanmasını veya iltihaplanmasını takiben şiddetli ağrı ile karakterizedir. Çoğunlukla krizler şeklinde gelişen bu sinir patolojisi, bundan muzdarip insanlar için potansiyel olarak günlük olarak sakat bırakmaktadır.

 Trigeminal siniri etkiler ve yüzde şiddetli ağrıya neden olur. Brakiyal siniri etkiler ve omuzdan ele kadar uzanan ağrıya neden olur. Arnold'un siniri, omurganın başlangıcında, kafatasının tabanında bulunur.

 Boynu ve başı hareket ettirmemiz ona bağlıdır. Arnold nevralji kafatasının üstüne boynundan elektrik şoku ile karşılaştırıldığında tek taraflı ve yoğun spontan ağrı, görünümünü tarafından çoğunlukla meydana gelir. Bu ağrı, boyun travmasından sonra ortaya çıkabilir ve kötü koordine edilmiş kafa hareketinden sonra belirginleşebilir.

 Nevralji Nedenleri Nelerdir?

 Nevraljiye neden olabilecek pek çok sebep vardır. İlk olarak, nöropatilerin yani sinir hasarının nevraljik ağrıya neden olması muhtemeldir. Polinürit, nevrit ve hatta poliradikülonevrit olabilirler. Ancak başka kökenler de ileri sürülebilir. Bir sinirin kesilmesine neden olan travma, zona gibi viral bir enfeksiyon sebeplerdendir. 

 Nevraljinin yönetimi esas olarak türüne bağlıdır. Çoğu zaman tedavi, daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için öncelikle hastanın hissettiği ağrıyı azaltmayı amaçlamaktadır. En şiddetli vakalarda, standart analjezik ilaçlar ve hatta morfin, hastaları rahatlatmada başarısız olur. Bu durumda diğer maddelerin kullanımı gereklidir. Antiepileptikler, antispazmodikler, nöroleptikler, vb. bu ilaçlar genellikle akut veya felç edici nevralji bağlamında enjeksiyon yoluyla verilir.

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