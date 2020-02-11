New York’ta Belgin Aksoy ve Oprah buluşması

İyi yaşam liderleri ve yaşamda değişim yaratan ünlü insanların konuk olduğu turun, Barclay’s Center’da düzenlenen Brooklyn ayağında, eski First Lady Michelle Obama konuşmacı olurken, dünyaya “Global Wellness Day’i” kazandıran Belgin Aksoy’un Oprah ile olan buluşması dikkat çekti

Geçtiğimiz yıl tüm sosyal medya hesaplarından yayınladığı kutlama videosu ile Global Wellness Day’e destek veren Oprah Winfrey’le buluşmasında yaşanan duygusal anlar hakkında konuşan Belgin Aksoy, “15.000 kişiden oluşan seyircinin arasında tek başıma otururken, Oprah’nın Global Wellness Day’den bahsettiğini duyunca, kendi kendime gülümseyip, her birimiz aslında ne kadar güçlüyüz diye düşündüm. Oprah’a desteği için şahsen teşekkür ettiğim an ise, hatıralarımın en unutulmazları arasında yerini alacak” dedi.

Belgin Aksoy ayrıca, 13 Haziran’da 8.si düzenlenecek, Türkiye’den dünyaya yayılan ve 150 ülkede, 7 binden fazla noktada aynı anda ücretsiz aktivitelerle kutlanan Global Wellness Day özel davetiyesini Oprah Winfrey’e vererek, Türkiye’ye davet etti.