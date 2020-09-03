Nilay İsminin Anlamı Nedir? Nilay Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli bir isim olan Nilay, ayın parlaklığı anlamı taşır. Telaffuz güzelliği ve anlamı ile son yıllarda büyük beğeni toplayan Nilay ismi kız çocuklarına sıkça veriliyor.



Nilay Ne Demektir?



Nilay isminin anlamı, günümüzde ayın parlaklığı demektir. Aynı zamanda Nilay, iki nehir arasını temsil eder. Bu nehirler ise, Serhan ve Ceyhan nehirleri ile Fırat ve Dicle nehirleridir. Son zamanlarda ebeveynler tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer alan Nilay, naif ve zarif bir söylenişe sahip olduğu için kız çocuklarına uzun yıllardan beridir verilen bir isimdir. Aynı zamanda bu ismi tek başına kullanabileceğiniz gibi iki isim birlikte de tercih edebilirsiniz.



Derin anlamları ve söyleniş güzelliği ile dikkat çeken Nilay ismi Ülkemizde kız çocuklarına en çok verilen 314. İsim olma özelliği taşıyor. Her geçen gün popülerliği artan bu isim modern çağa ayak uyduran isimler arasında yer alıyor.



Nilay İsmi Kur’an’da Geçiyor Mu?



Nilay ismi Kur’an’da geçmiyor. Fakat dinimizde Nilay isminin kız çocukları için kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmuyor ve Nilay isminin konulmasının caiz olduğu biliniyor. Arapça kökenli bir isim olan Nilay, içerdiği derin anlamlar ve hoş telaffuzu sayesinde anne ve babaların en çok tercih ettiği isim seçenekleri arasında yer alıyor.



Çocuğunuza koyduğunuz isim onun karakterini doğrudan etkiler. Bu nedenle çocuğunuza vereceğiniz ismi seçerken dikkatli davranmalı ve ismin karakteristik özelliklerini dikkatlice incelemelisiniz. Ayın parlak yüzü anlamına gelen Nilay, kız çocuklarına gönül rahatlığı ile koyabileceğiniz bir isimdir.