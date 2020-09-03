Nisan İsminin Anlamı Nedir? Nisan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Doğuma yaklaşan bebeklere isim seçme konusunda etkili olan bir faktör de bebeğin doğum tarihidir. Bu bağlamda bazı anne ve babaların çocuklarına doğum tarihleri ile ilişkili isimler verdiği görülmektedir. Nisan da bu isimlerin başında yer almaktadır.



Nisan Ne Demek?



Nisan, Arapça dil köküne sahip olmasına rağmen dilimizde yer edinmiş bir sözcüktür. Buna göre yılın dördüncü ayı ve baharın simgesidir. Bu isim Nisan ayı içerisinde doğan kız çocuklarına vermek için oldukça güzel bir seçenektir.



Nisan ismine sahip kız çocukların, küçük yaşlardan itibaren yaratıcılık yönleri dikkat çeker. Bu kişiler özgüvenleri ile tanınırlar ve azimleri sayesinde de çevrelerinden takdir görürler. İç dünyalarında gözlem yapmayı severler, bu sayede de karşılarına çıkan olaylara farklı pencerelerden bakabilirler. Sanatsal bakımdan oldukça yeteneklidirler ve zorluklarla mücadele etmekten hiç vazgeçmezler. Dışarıdan sert bir lider olarak görünürler fakat içlerinde çok merhametli bir kişilik yatar. Sorumluluk almaktan hoşlanırlar ancak verdikleri karara bağlı kalınmasını isterler. Sorgulanmaktan hiç hoşlanmazlar ve böyle bir durumda tepki vermekten de çekinmezler.



Nisan İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Nisan ismi, Kur’an’da bulunmayan bir kavramdır. Ancak bu isim hem baharı hem de naifliği çağrıştırdığı için ülkemizde kız çocuklarına sık sık verilmektedir. Nisan ayında doğan bir bebeğe bu ismi koymak oldukça anlamlı bir yaklaşım olarak görülmektedir. İsteyen anne ve babaların Nisan isminin yanına uyumlu ikinci bir isim seçme şansı da bulunmaktadır.