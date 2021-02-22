Nodül Nedir? Boğaz Nodül Olması, Tiroit Nodülü Ne Demek?

Nodüller ile ilgili bir teşhis ve ardından tedavi oluşturabilmek için öncelikle nodülün türünü doğru tespit etmek gerekir. Daha sonra yapılması gerekenler belirlenir.



Nodül Nedir?



Nodül nedir dendiğinde genel itibariyle zararsız ve tiroid bezinde görülen kitleler olarak isimlendirilir. Fakat bu kitlelerin kansere dönüşme ihtimali vardır. Fakat bu risk tiroid nodülünün türüne göre değişiklik göstermektedir. Son karar ise doktorun yapacağı teşhise göre konacaktır. Nodüller çıplak gözle seçilebildiği gibi bazen yaklaşık 2 cm oluncaya kadar anlaşılmazlar. Kanser riski çok yüksek olmamakla birlikte, olma ihtimalide vardır.



Nodüllerin Riskleri

Nodüller kansere dönebilir.

Başına buyruk bir çalışma sistemiyle beraber aşırı hormon üretebilirler.

Kitlesel olarak büyüdüğünde ise nefes borusunda rahatsızlık hissi yaratır.

Nodüllerin genellikle zararsız olması onların takip edilmemesi anlamına gelmemektedir. Doktor tavsiyesine göre ilaç, cerrahi müdahale veya iyot tedavisi uygulanabilir.



Tiroid Nodülü Ne Demek?



Kişilerin tiroid bezinde bir kitle oluşursa buna tiroid nodülü adı verilir. Tiroit bezinin iri ama aynı zamanda nodüllü olmasına da nodüler guatra adı verilmektedir. Tiroitlerde meydana gelen nodüller, bez kısımda sıvı dolu yapılar olarak görülür. Pek çok kişi tiroid nodülü ile ilgili bir sıkıntı yaşamaz. Ama bazen bu nodüller kansere dönüşebilir.



Boğaz Nodül Olması Ne Demek?



Boğazda nodül dendiği zaman 1 mm’den başlayarak 8 mm’ ye kadar çıkabilen yumrulardan bahsedilmektedir. Tiroid nodülünün ise kaygı uyandıran tarafı kansere dönüşme ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Nodüller tiroid bezinden bağımsız olarak, tiroid hormonu salgılar. Görüntü olarak rahatsız edici olabilirler. Solunum veya konuşma ile ilgili sıkıntı yaratmaları söz konusudur.



Tiroid Nodüllerinin Oluşma Nedenleri



Tiroid bezinde oluşan nodülün bazı sebepleri vardır. Bu sebepler şöyle sıralanabilir;

Vücuttaki demir eksikliği

Yaşlanmak

Kadınlar daha çok risk altındadır.

Boyun bölgesinden radyasyon tedavisi görülmesi

Genetik faktörler

Yetersiz beslenme veya iyot yönünden zayıf beslenme alışkanlığı

Tiroid bezinin normalin üzerinde büyümesi ise tiroid adenomu olarak bilinmektedir. Bunlar iyi huylu nodüllerdir ama eğer büyürlerse nefes alma problemi yaratırlar. Tiroid bezi kistleri, içi sıvı ile dolu olan yapılardır. Tiroid dendiği zaman, nodüllerin kansere dönme olasılığı yaklaşık olarak %5’dir. Fakat herhangi bir durumda hemen doktora başvurmak gerekir.



Tiroid nodüllerinde kanserleşme %5’ten daha düşük ihtimalle meydana gelir. Ancak, büyük ve sert yapıdaki nodüllerin boyun bölgesindeki diğer yapılara baskı yapma durumu vardır. Bu durumda çeşitli belirtilere neden olursa, o nodülün kanserleşme eğiliminde olmasından şüphelenilebilir. Tiroid nodülleri bazı belirtiler gösterecektir. Bu belirtilerden bazıları ise;

Ses kısılması ya da konulurken zorlanma

Nefes alma konusunda sorun yaşama

Boyun kısmında ağrı hissetmek

Boyunda rahatsız edici bir şişkinlik hissi

Tedavi aşamasında ise nodülün durumuna göre bir yol izlenmektedir. Nodülün kişi üzerinde yarattığı etkiler ve nodülen tipine göre tedavi edilir. Eğer kansere dönüşme durumu gözlenmiyorsa, doktor genelde gözetim altında tutar. Aktif olan nodüller ise radyoaktif iyot ile tedavi edilir. Amaç nodüllerin tedavisidir ama hamilelik dönemindeki kişiler için uygun bir tedavi değildir. Bir diğer yöntem ise cerrahi müdahale olacaktır. Operasyon ile nodül çıkartılır.