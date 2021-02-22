Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Nodül Nedir? Boğaz Nodül Olması, Tiroit Nodülü Ne Demek?
22.02.2021 - 11:25 |

Nodül Nedir? Boğaz Nodül Olması, Tiroit Nodülü Ne Demek?

Sağlıklı bir yaşam sürmek herkesin idealidir. Bazen bünyede oluşan bazı değişiklikler ise kişileri tedirgin edebilir. Nodüllerde kişilerde herhangi bir sorun oluşabileceği kaygısı yaratabilir. Tiroid nodülünün türüne göre risk faktörü değişmektedir. Bunun için doktorun yapacağı tetkikler önem taşımaktadır. Bazen bu kitlelerin kansere dönüşme riski olabilmektedir. Kişilerde nodüllerle karşılaşılma oranı ise oldukça fazladır. İşte, merak edilen tüm detaylar...

Nodül Nedir? Boğaz Nodül Olması, Tiroit Nodülü Ne Demek?
ABONE OL

Nodüller ile ilgili bir teşhis ve ardından tedavi oluşturabilmek için öncelikle nodülün türünü doğru tespit etmek gerekir. Daha sonra yapılması gerekenler belirlenir.

Nodül Nedir?

Nodül nedir dendiğinde genel itibariyle zararsız ve tiroid bezinde görülen kitleler olarak isimlendirilir. Fakat bu kitlelerin kansere dönüşme ihtimali vardır. Fakat bu risk tiroid nodülünün türüne göre değişiklik göstermektedir. Son karar ise doktorun yapacağı teşhise göre konacaktır. Nodüller çıplak gözle seçilebildiği gibi bazen yaklaşık 2 cm oluncaya kadar anlaşılmazlar. Kanser riski çok yüksek olmamakla birlikte, olma ihtimalide vardır.

Nodüllerin Riskleri

Nodüller kansere dönebilir.

Başına buyruk bir çalışma sistemiyle beraber aşırı hormon üretebilirler.

Kitlesel olarak büyüdüğünde ise nefes borusunda rahatsızlık hissi yaratır.
Nodüllerin genellikle zararsız olması onların takip edilmemesi anlamına gelmemektedir. Doktor tavsiyesine göre ilaç, cerrahi müdahale veya iyot tedavisi uygulanabilir.

Tiroid Nodülü Ne Demek?

Kişilerin tiroid bezinde bir kitle oluşursa buna tiroid nodülü adı verilir. Tiroit bezinin iri ama aynı zamanda nodüllü olmasına da nodüler guatra adı verilmektedir. Tiroitlerde meydana gelen nodüller, bez kısımda sıvı dolu yapılar olarak görülür. Pek çok kişi tiroid nodülü ile ilgili bir sıkıntı yaşamaz. Ama bazen bu nodüller kansere dönüşebilir.

Boğaz Nodül Olması Ne Demek?

Boğazda nodül dendiği zaman 1 mm’den başlayarak 8 mm’ ye kadar çıkabilen yumrulardan bahsedilmektedir. Tiroid nodülünün ise kaygı uyandıran tarafı kansere dönüşme ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Nodüller tiroid bezinden bağımsız olarak, tiroid hormonu salgılar. Görüntü olarak rahatsız edici olabilirler. Solunum veya konuşma ile ilgili sıkıntı yaratmaları söz konusudur.

Tiroid Nodüllerinin Oluşma Nedenleri

Tiroid bezinde oluşan nodülün bazı sebepleri vardır. Bu sebepler şöyle sıralanabilir;

Vücuttaki demir eksikliği

Yaşlanmak

Kadınlar daha çok risk altındadır.

Boyun bölgesinden radyasyon tedavisi görülmesi

Genetik faktörler

Yetersiz beslenme veya iyot yönünden zayıf beslenme alışkanlığı

Tiroid bezinin normalin üzerinde büyümesi ise tiroid adenomu olarak bilinmektedir. Bunlar iyi huylu nodüllerdir ama eğer büyürlerse nefes alma problemi yaratırlar. Tiroid bezi kistleri, içi sıvı ile dolu olan yapılardır. Tiroid dendiği zaman, nodüllerin kansere dönme olasılığı yaklaşık olarak %5’dir. Fakat herhangi bir durumda hemen doktora başvurmak gerekir.

Tiroid nodüllerinde kanserleşme %5’ten daha düşük ihtimalle meydana gelir. Ancak, büyük ve sert yapıdaki nodüllerin boyun bölgesindeki diğer yapılara baskı yapma durumu vardır. Bu durumda çeşitli belirtilere neden olursa, o nodülün kanserleşme eğiliminde olmasından şüphelenilebilir. Tiroid nodülleri bazı belirtiler gösterecektir. Bu belirtilerden bazıları ise;

Ses kısılması ya da konulurken zorlanma

Nefes alma konusunda sorun yaşama

Boyun kısmında ağrı hissetmek

Boyunda rahatsız edici bir şişkinlik hissi

Tedavi aşamasında ise nodülün durumuna göre bir yol izlenmektedir. Nodülün kişi üzerinde yarattığı etkiler ve nodülen tipine göre tedavi edilir. Eğer kansere dönüşme durumu gözlenmiyorsa, doktor genelde gözetim altında tutar. Aktif olan nodüller ise radyoaktif iyot ile tedavi edilir. Amaç nodüllerin tedavisidir ama hamilelik dönemindeki kişiler için uygun bir tedavi değildir. Bir diğer yöntem ise cerrahi müdahale olacaktır. Operasyon ile nodül çıkartılır.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Ailevi konuların hassasiyet oluşturacağı bir gündesiniz. Gün içinde babanızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. İlgilendiğiniz konulara yön vermek isteyebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda çaba sarf etmeniz gereken koşullar oluşabilir. Akşam saatlerinde sanatsal aktivitelerde bulunmak için planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İletişimle ilgili konularda hassasiyet oluşabilir. Yakın çevrenizdekileri koruma isteği içinde olabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme isteği içinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde keyif aldığınız insanlarla birlikte organizasyonlara katılabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi kaynaklarınızla ilgili mücadeleci tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Elinizde olan kaynakları korumak için yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. İş hayatınızda kendinizi göstermek için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Engelleri aşmak için kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi daha hayalperest hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün başlayacağınız işlerinizde sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz işlerinizi korumak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmek isteyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde imaj değişikliği yapabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. Akşam için keyifli organizasyonlar düzenleyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu durum kişisel hassasiyet oluşturabilir. Sahip olduklarınızı korumak için daha çok çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde kendi iç dünyanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde ilgilendiğiniz konularda hayal gücünüzü kullanabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gelecek beklentileriniz konusunda hassas olduğunuz bir gündesiniz. Yapmak istediğiniz yolculuklar üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular üzerine daha fazla düşebilir, koruma içgüdüsüyle yaklaşabilirsiniz. Uğraştığınız konuları netleştirmek isteyebilirsiniz. Akşam için arkadaşlarınızla sosyal ortamlarda vakit geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızda ilgilendiğiniz konulara daha sezgisel yaklaşacağınız bir gündesiniz. Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için çaba sarf edebilirsiniz.  Üstlerinizde ilişkilerinizde daha hassas olacağınız bir dönemdesiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye özen göstermelisiniz. Akşam saatleri daha rahat geçebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün yeni ufuklara açılmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda olmayı tercih edebilirsiniz. İnsanlarla ilişkilerinizde sezgilerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal aktiviteler için uygun zamanlar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hassasiyetiniz olan konularda endişe duyabilirsiniz. Bu konulara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Yenilenmek istediğiniz bir sürece girebilirsiniz. Parasal olaylarınıza yön kazandırabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla emek harcayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşinizle ilgili konularda daha fazla hassasiyetiniz oluşabilir. İkili ilişkilerinizde dengeyi korumak isteyebilirsiniz. Sezgilerinizle hareket etmek isteyeceğiniz zamanlar var. Yaşanacak uyumsuzluklara karşı dikkatli olmalısınız. İş hayatınızdaki yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri korumak isteyeceksiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma arkadaşlarınızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. Hassasiyetinizin arttığı durumlarda sorumluluklarınızda artabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sağlığınızla ilgili sıkıntıları ihmal etmeyin. Gündelik programlarınız sizi rahatlatacaktır. Akşam daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün keyif aldığınız hobilerinize yönlenebilirsiniz. Aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Sezgilerinizle hareket etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Aşırı korumacı tavrınız karşınızdakini rahatsız edebilir. Dengeli olmaya özen göstermelisiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapacağınız bir gündesiniz. Akşam saatlerinde hayalci tarafınız ön plana çıkabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
    Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirKolajen deposu ev yapımı smoothie tarifleri
     Nur Demir
    Nur DemirBaşak Dolunayı enerjisi
    Seviye Yıldız
    Seviye YıldızSEN ve BEN
    Op. Dr. Güncel Öztürk
    Op. Dr. Güncel ÖztürkGençleştirme estetikleri
    Özlem Özdemir Taş
    Özlem Özdemir TaşEv bitkileri neden hastalanır?
    Diyetisyen Gamze Altınay
    Diyetisyen Gamze AltınayVücut çatlakları hakkında bilmeniz gereken her şey
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekOnaylanmanın ve kabul görmenin ayrıcalık yaratan gücü
    Senem Aydın
    Senem AydınSelin Yağcıoğlu: 'İşin püf noktası samimiyet'
    Asuman Korugan
    Asuman KoruganÇok biliyoruz
    Op. Dr. Atilla Şengör
    Op. Dr. Atilla Şengör"Burnumda eğrilik varmış, ameliyat olmam gerekir mi?"
    En Çok İzlenen Videolar
    Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
    Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
    Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Andropoz Ne Demek, Yaşı Var Mıdır? Andropoza Giren Erkekte Neler Değişir?

    Andropoz Ne Demek, Yaşı Var Mıdır? Andropoza Giren Erkekte Neler Değişir?

    Ağız İçi Yara Neden Olur? Ağız İçi Yara Çeşitleri Nelerdir?

    Ağız İçi Yara Neden Olur? Ağız İçi Yara Çeşitleri Nelerdir?

    Nodül Nedir? Boğaz Nodül Olması, Tiroit Nodülü Ne Demek?

    Nodül Nedir? Boğaz Nodül Olması, Tiroit Nodülü Ne Demek?

    Saç Dökülmesi Neden Olur, Nasıl Önlenir? İşte Saç Dökülmesinin Nedenleri...

    Saç Dökülmesi Neden Olur, Nasıl Önlenir? İşte Saç Dökülmesinin Nedenleri...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet