Normal Doğum Nedir? Normal Doğum Kaçıncı Haftada Olur?

Evli olan çiftler dört gözle çocuk sahibi olmayı bekler. Kadın gebe kaldıktan sonra hamilelik süreci başlar. Bazı doğumlar normal olsa da sıkıntılı olan durumlarda sezaryen yöntemi kullanılabilir. En çok tercih edilen ve olması gereken doğum ise normal doğumdur. Gebelik döneminde sorun olmayan kişiler normal doğum ile bebeğini dünyaya getirebilir.

Normal Doğum Nedir?

Doğum olayı bebek sahibi olacak herkes için geçerli olan bir durumdur. Hamilelik süreci normal ve sorunsuz geçen bayanlar yapılan kontroller sonucunda doğuma hazır hale getirilir. Sakıncası olmayan kişilerin doğumu doğal yollarla yapılır. Bu tip doğumlara normal doğum denilmektedir

En çok tercih edilen doğum şekli normal doğum olarak bilinmektedir. Çünkü yapılan doğumun doğal bir şekilde gerçekleşmesi daha sağlıklı bir durumdur

Normal doğumun faydaları:

- Yan etkiler ve riskler en azdır,

- Normal doğum sonrası yaşanan ağrılar sezaryenle yapılan doğuma göre daha azdır,

- Anne adayları normal doğumda kendini daha güçlü hissetmektedir,

- Bebeğin bağışıklık sistemi daha güçlü olur,

- Normal doğumda annenin sütü daha erken geleceği için bebeğin beslenmesi daha hızlı olacaktır.

Her annenin doğum anı çok özeldir ve unutulmazdır. Daha önceden doğum yapmış olan kadınlar bile yeni doğumu ilk kez yapmış gibi hissederler. Bu yüzden doğum anı çok önemlidir. Doğumun doğal yolla yani normal şekilde yapılması en sağlıklı olanıdır. Tabi sonuç olarak kararı verecek olan kişi doğumu yapacak olan kişidir. Kadınlar genellikle normal doğum yapmayı tercih eder. Tabi buna engel bir durumun olmaması gerekmektedir.

Normal Doğum Kaçıncı Haftada Olur?

Normal Doğum, hamilelik sürecinin 37 ile 42. haftaları arasında gerçekleşen doğumdur. Normal doğum olmadan önce rahimde kasılmalar meydana gelir. Bu kasılmalar sonrasında kadın doğuma alınarak bebeğin vajinal yoldan doğal bir şekilde çıkması beklenir. Bu şekilde olan doğumlar normal doğum olarak adlandırılmıştır. Normal şekilde yapılan doğumun aşamaları bulunmaktadır.

Normal doğum üç aşamadan meydana gelmektedir:

1. Aşama: Rahimde belli aralıklarla kasılmalar görülmesidir.

2. Aşama: Bu aşamada bebek dünyaya gelmektedir.

3. Aşama: Normal doğumun son aşamasında ise plasenta rahimden ayrılmaktadır.