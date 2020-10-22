Normal Göz Tansiyonu Değeri Kaç Olmalıdır? Kaç Mmhg Normal Sayılır?

Dünya genelinde en yaygın olarak görülen rahatsızlıklardan birisi de göz tansiyonudur. Pek çok kişi göz tansiyonunun normal değerlerinin ne kadar olduğunu merak etmektedir. Göz tansiyonu dikkate alınması gereken önemli rahatsızlıklardan birisidir.



Normal Göz Tansiyonu Değeri Kaç Olmalıdır?



Göz tansiyonu optik sinirlere zarar veren bir göz hastalığı olarak bilinmektedir. Günümüzde anormal yüksek tansiyonun sonucu oluşur. Zaman içerisinde artan tansiyon ile beraber görme sinir dokuları zarar görür ve bunun sonucunda görme kayıpları oluşabilir. Bu nedenle erken teşhis görme kaybının

yaşanmaması için oldukça önemlidir. Göz tansiyonu mm Hg cinsinden ölçülmektedir. Vatandaşlar için normal göz tansiyon değeri 12 ile 22 mm Hg aralığında olması gerekir. 22 mm Hg'den büyük göz tansiyonu yüksek olarak kabul edilmektedir. GİB yüksek olduğu zaman kişiler glokom belirtileri göstermez ise buna oküler hipertansiyon adı verilmektedir.



Yüksek göz tansiyonları tek başlarına glokoma neden olmaz. Fakat önemli bir risk faktörü olmaktadır.



Yüksek göz tansiyonu teşhisi konan vatandaşların glokom başladığını gösteren belirtileri kontrol etmek amacıyla mutlaka bir göz uzmanı tarafından düzenli bir şekilde muayene edilmesi gerekir. Dar açılı göz tansiyonu olarak bilinen akut açı göz tansiyonu oldukça önemli bir durumdur. Bu rahatsızlığın belirtileri ise şunlardır:



- Çok şiddetli göz ağrıları

- Mide bulantısı ve kusma

- Gözlerde oluşan kızarıklık

- Ani görme bozuklukları

- Işıkların etrafında renkli halkalar görmek

- Ani bir şekilde bulanık görme