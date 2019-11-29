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29.11.2019 - 15:22 |

Nöroloji nedir, neye bakar? Nöroloji bölümü doktoru (nörolog) hangi hastalıklara bakıyor?

Sinir sisteminin anatomisini inceleyen nöroloji, birçok insan tarafından merak ediliyor. Peki; nöroloji nedir, neye bakar? Nöroloji bölümü doktoru (nörolog) hangi hastalıklara bakar? Sizin için bu soruların cevabını derledik...

Nöroloji nedir, neye bakar? Nöroloji bölümü doktoru (nörolog) hangi hastalıklara bakıyor?

Vücudun sinir sistemini yakından inceleyen nöroloji, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle baş dönmesi, el-kol ve bacaklarda uyuşma-kuvvetsizlik, bayılma, görme bozuklukları, kasılmalar, ellerde titreme ve unutkanlık gibi sorunları yakından inceleyen nöroloji hakkında bilinmesi gerekenleri sizin için araştırdık. Peki, nöroloji nedir, neye bakar? Nöroloji bölümü doktoru (nörolog) hangi hastalıklara bakar?

Nöroloji nedir, neye bakar?

Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.

Nöroloji ne demek?

Nöroloji sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozukluklarını ve klinik sendromlarını inceler. Günümüzdeki bilimsel gelişmeler, doğal olarak nörolojiye de yansımış ve nörolojinin alt bölümleri ortaya çıkmıştır. İyi organize olmuş nöroloji bölümleri, bu yapılanmayı oluşturabilen kuruluşlardır. Çeşitli nörolojik hastalıkların tanı ve tedavileri ancak bu işbirliğini gerçekleştirebilen nörolog grubu tarafından, en iyi şekilde yapılabilmektedir. 

Nöroloji bölümü doktoru (nörolog) hangi hastalıklara bakar?

Çoğu insan hastalandığında, doktora gitmek için öncesinde hastalığının hangi bölümün baktığını araştırır. Nöroloji de bunların arasında yer alıyor. Peki, nörolog nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte nöroloji bölümü hangi hastalıklara bakar sorusunun yanıtı....

Nörolog nedir?

Nörolog, sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşmış tıp doktorudur.

Nöroloji hangi hastalıklara bakar? 

Baş ağrıları (migren ve gerilim ağrısı, küme ağrıları, kronik baş ağrıları)
Sara ya da Epilepsiler (küçük nöbetler veya büyük nöbetler, cerrahi gerektiren epilepsi nöbetleri)
Felç, inmeler ya da beyin-damar hastalıkları (damar tıkanıklıkları, kanamalar, baloncuk ve damar anomalilerinden kaynaklı)
Unutkanlıklar (Alzheimer ve diğer bunamalar, vitamin ve hormon eksikliklerine bağlı bunamalar, beyin suyu basıncı artışı bunamaları)
Kas hastalıkları (myastenia gravis, miyopatiler)
Multiple Skleroz (MS) ve beynin diğer yangısal hastalıkları
Beyin enfeksiyonları (ansefalitler)
Baş dönmeleri (vertigolar)
Yüz felçleri (Fasiyal paralizi)
Omurilik hastalıkları
Çevresel sinir tutulumu hastalıkları (nöropatiler, şekere bağlı veya diğer hastalıklar kaynaklanan nöropatiler)
Sinir sıkışmaları (karpal, tarsal, kübital ve diğer sinir sıkışmaları) ve kaynaklı uyuşmalar
Ani şiddetli vuran ağrılar (trigeminal ve glossofaringeal, oksipital nevraljiler)
Hareket bozuklukları (Parkinson, distoni, tremor ya da titremeler)
İstemsiz hareketler (seyirmeler, kramplar)
Uyku ile ilgili bozukluklar (sıçrama, yürüme, Huzursuz bacaklar sendromu, uyku felçleri)
Sinir hücrelerinin erken yozlaşmasının hastalıkları (ALS, motor nöron hastalıkları)
Boyun, bel ağrıları ve fıtıkları

 

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