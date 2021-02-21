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21.02.2021 - 17:14 |

Nöropati Nedir? Nöropati Tedavisi Nasıl Yapılır, Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Periferik sinirlerde meydana gelen zararlar sonucunda periferik nöropati, genel olarak ayaklarda ve ellerde uyuşukluk, ağrı ve zayıflığa sebep olmaktadır. Aynı zamanda vücudun farklı bölgelerini de etkileyebilmektedir. Peki, Nöropati nedir? Nöropati tedavisi nasıl yapılır, tedavi edilmezse ne olur? Sizin için nöropati problemi ile ilgili bütün detayları derledik.

Nöropati Nedir? Nöropati Tedavisi Nasıl Yapılır, Tedavi Edilmezse Ne Olur?
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Periferik nöropati problemi yaşayan insanlar genel olarak ağrıyı yanma ve bıçaklanma şeklinde tanımlamaktadır. Çoğu durumlarda gözlemlenen belirtiler tedavi edilebilir durumlardan dolayı kaynaklanıyor ise iyileşebilir. Doktorların verecekleri ilaçlar ağrıların azalmasını sağlayabilmektedir.

 Nöropati Nedir?

Nöropatik ağrı, vücuttaki sinirlerle bağlantılı olan bir ağrıdır. Sinirlerin hasara uğraması ya da tahriş olması sebebi ile karakterize olur. Periferik sinir sisteminin omurilikten beyne ne kadar (merkezi sinir sistemi) vücudun geri kalan tüm kısımlarına bilgi gönderir. Periferik nöropati, enfeksiyonlardan, yaralanmalardan, toksinlere maruz kalmaktan ve kalıtsal sebeplerden dolayı kaynaklanabilmektedir.

 Periferik nöropatinin en yaygın nedenlerinden bir tanesi ise diyabetes mellitus'tur. Diyabetes mellitus ise yüksek kan şekeri sebebiyle oluşmakta olan metabolizma ile alakalı bir hastalıktır. Vücudun her noktasında nöropatik ağrı görülebilmektedir.

 Nöropati Belirtileri Nelerdir?

Periferik sistemde her sinirin kendisine ait bir işlevi vardır. Bu sebeple belirtiler etkilenmiş olan sinirin çeşidine bağlıdır. Nöropati belirtileri şunlardır:

Zonklama, titreme, yanma ağrıları ve donma hissi

Kollarda ve bacaklarda yukarıya doğru yayılmakta olan ellerde ve ayaklarda karıncalanma

Dokunmaya karşı ciddi derecede hassasiyet

Motor sinirlerinin etkilenmesi sebebiyle felç veya kaslarda güçsüzlük

Koordinasyon eksikliği

Otonom sinirlerinin etkilenmesi ile ısı intoleransı veya değiştirilmiş terleme

Sindirim, mesane ya da bağırsak problemleri

Sürekli tansiyon değişimi sebebiyle kişilerde baş dönmeleri olması

Nöropati Tedavisi Nasıl Yapılır, Tedavi Edilmezse Ne Olur?

 Nöropatik ağrılar klasik ağrı kesici grubundaki ilaçlar ile iyileşmez. Nöropatik ağrı tedavisinde normal ağrı kesiciler kullanılmamaktadır. Genellikle bu tarz ağrıya sahip olan kişilerde epilepsi tedavileri için geliştirilmiş olan bazı ilaçlar vardır ve bu ilaçlar sadece nöropatik ağrılar için kullanılmaktadır.

 Trigeminal nevraljide, kansere bağlı ağrılardan, hayalet ağrılardan, diyabete bağlı nöropatik ağrılarda bu epilepsi ilaçları kullanılmaktadır. Nöropatik ağrı tedavilerinde kullanılan ağrı kesiciler içerisinde ise epilepsi ilaçları dışında kullanılan diğer bir grup ise antidepresan ilaçlardır.

 Antidepresan ilaçlar sadece psikolojik sorunu olanlarda değil yani depresyonda olanlar da değil nöropatik ağrılar yaşayan insanlarda da kullanılmaktadır. Hem antidepresan ilaçların hem de antiepileptik ilaçların sekonder analjezik etkileri bulunmaktadır. Bu ikincil ağrı kesici anlamına gelir. Bu tarz ilaçlar kronik ağrıların tedavilerinde önemli bir yere sahiptir. Sinir sisteminden dolayı oluşan bu ağrılar tedavi edilmezse, kişilerin hayatını oldukça zorlayacaktır.

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