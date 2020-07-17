Nova Sposa: Tasarımlarını geleneksel çizgiden kopmadan bugüne taşıyor

Abiye ve gelinlik tasarımında 30 yılı aşkın tecrübesiyle tasarladığı abiye ve gelinlik modellerini müşterileriyle buluşturuyor. Başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada gelinlik ve abiye modasına yön veren Nova Sposa, sektörün öncü firmaları arasında gösteriliyor.

Tasarımlarında, kraliyet düğünlerinin vazgeçilmezi olan uzun kollu gelinlikler, özgür ruhlu kadınları yansıtan bohem gelinlikler, retro ve vintage tarzıyla 3 boyutlu çiçekli gelinlikler modellerinde öncü bir rol üstleniyor.

Evlilik hazırlığı yapan kadınların ruhu yansıtacak gelinlik modellerini özgün tasarımlarıyla sunuyor.

Uzun yıllardır gelinlik ve abiye sektöründe hizmet veren Nova Sposa, corona virüs pandemisi sonrasında düğünlerin yeniden yapılmaya başlamasıyla müşterilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Avrupa ülkeleri, Amerika, Güney Amerika, Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyadaki tüketicilerle gelinlik ve abiye modellerini buluşturan tecrübeli firmanın Türkiye’de de 5 mağazası var ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yeni mağaza açacaklarını açıkladılar.

Nova Sposa’nın 2020 Sezonu için Tasarladığı Gelinlik Modelleri





2019-2020 sezonunda en çok ilgi gören gelinlik modelleri arasında olan uzun balon kol gelinlik modeli ile hem nostaljik hem de zarif bir görünüm elde edebilirsiniz. Bohem ve vintage tarzı gelinliklerde sıklıkla kullanılan balon kol, 2020 sezonun en çok ilgi gören modeli haline geldi. 1980’li yılların modası olan balon kol gelinlikte karşımıza çıkan 3 boyutlu çiçek ve geleneksel detaylarla modern bir görünüm elde ediliyor.

Zarifliğin simgesi dantel kumaş gelinlikler, her sezon olduğu gibi 2020 gelinlik sezonu modellerin de vazgeçilmez bir detayı olarak kullanılmaya devam ediyor. Dantel kumaş, çeşitliliği ve farklı şekillerde kullanılabilme imkanına sahip olması nedeniyle birçok alanda kullanılıyor. Kusursuz bir görünüme sahip olmak isteyen gelin adayları için dantel ile hareket kazandırılıyor.