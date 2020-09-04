Noyan İsminin Anlamı Nedir? Noyan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Noyan kökenin Moğolcadan gelen isimler içerisinde yer almaktadır. Köklü bir tarihe uzanması ile beraber aynı zamanda beğeni toplayan anlamlara sahiptir. Önderlik ve liderlik vasıflarına sahip olarak, erkek çocukları için değerlendirilecek en güzel isimler içerisinde yer alıyor.



Noyan Ne Demek?



Noyan ismi farklı anlamları ile beraber son dönemlerin en popüler ve merak edilen adları içerisine girmiş durumda.



- Başkomutan

- Bey

- Hakan olacak çocuk



Bu şekilde özellikle Moğol devletlerinde hükümdarlar ve onların çocuklar için kullanılmaktaydı. Aynı zamanda Moğol dili üzerinden sözcük anlamı eşliğinde de değerlendirildiğini söylemek mümkün. Bu karakteristik anlamları ile beraber güçlü bir etki yaratmaktadır. O yüzden son zamanlarda internet üzerinden ebeveynlerin en çok araştırdığı ve ilgi gösterdiği isimler içerisinde yer alıyor.



Bu güzel isim Türkçede çok fazla bilinmese bile rengi mavidir ve erkek çocuklar için kullanılır. Tek başına kullanılması ile başka isimler üzerinden de bir araya getirmek mümkün.



Noyan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Türkçede yeni yeni duyulmaya başlayan Noyan ismi, kökeni Moğolcadan gelen erkek çocukları için kullanılan en güzel adlar arasında bulunmaktadır. O yüzden pek çok kişi bu ismin Kur'an'da geçip geçmediğini de merak etmektedir. Noyan ismi Kur'an'da geçmez.



Özellikle önderlik ve liderlik anlamları ile beraber güçlü bir karakteristik özellik sunan Noyan adı, erkek çocukları için oldukça uyum sağlayan güzel isimlerden biridir. Aynı zamanda okunuşu ve telaffuzu ile de aynı güçlü etkiyi yaratan isimler arasında geliyor.