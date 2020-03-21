Nrbc Nedir? Nrbc Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

NRBC, standart kan tahlillerinde ölçümü yapılan bir parametredir. Yapılan tahliller sonuncunda bu parametrenin normalden yüksek ya da düşük çıkması ise bazı hastalıkların habercisi kabul edilmektedir. NRBC, sayımında düşüklük ve yükseklik hem yetişkin hem de bebeklerde gözlenebilmektedir.



NRBC Nedir?

NRBC tıp dilinde, eritropoietik aktivitenin olağan derecede artması durumudur. Bu artışı hiposik stres ya da hematolojik bazı durumlar tetikleyebilmektedir. Terim anlaşılabilir ismi ile çekirdekli kırmızı kan hücresi anlamına gelmektedir. Vücutta bu hücrelere benzer büyüklükte ve yapıda farklı dokular da olduğu için kan sayımında bazen hatalı sonuçlar elde edilebilmektedir.



NRBC’nin sayımından elde edilen değerler çok sayıda hastalığın habercisi olabilmektedir. Bu sebeple belirli insan gruplarında NRBC sayımının sık sık yapılması ve takip edilmesi gerekmektedir. Bu gruplar; yeni doğanlar, genç bebekler, şiddetli anemisi olan kişiler ve tüm YBÜ hastalarıdır.



NRBC Kaç Olmalı?



NRBC referans aralığı yetişkinlerde ve bebeklerde değişiklik göstermektedir. Buna göre hücrenin prematüre bebeklerde 1000 NRBC/ 100 WBC’ye kadar görülmesi olağan kabul edilmektedir. Yetişkinlerde ölçülen NRBC sonuçlarına yönelik yorumlar kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda elde edilen 0.01 ve 0.10 değerleri duruma göre düşük kabul edilebilmektedir.



NRBC değerlerinin normalin dışına çıkmasının başlıca sebepleri; talasemi, hematopoietik stres ve myeloproliferatif hastalıklardır. Talasemi kalıtsal bir hastalık olup, proteini bir araya getiren halkaların üretim problemi nedeniyle oluşmaktadır. Hematopoietik stres ise hayati risk oluşturan hlpoksi vakaları ve ölümcül kanamaların etkisi sonucunda meydana gelmektedir. Myelositer lösemi, ipoksik akciğer hastalığı ve monge gibi rahatsızlıklar ise NRBC değerini yükselten, myeloproliferatif hastalıklar sınıfına girmektedir.



Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri



NRBC değerinin yüksek ölçümü, bazı hastalık ve enfeksiyon varlığına işaret etmektedir. Kan hücrelerindeki bu yükseklik ile hem yetişkinlerde hem de yeni doğan bebeklerde karşılaşılabilmektedir. Yüksekliğin temek sebepleri arasında aşağıda sıralanan myeloproliferatif hastalıklar gösterilmektedir. Kan sayımları, hastalık tedavi edildiği zaman normal referans aralığına dönmektedir.



- Kronik myelositer lösemi

- Agnojik myeloid metaplazi

- Polisitemia vera

- Relatif polisitemi

- Mutlak polisitemi

- İpoksik akciğer hastalığı

- Monge ( yüksekte yaşama) hastalığı



NRBC’nin yüksek sayımında olduğu gibi, düşük sayımında da bazı hastalıklar sebep olarak gösterilmektedir. Düşüklük tedavisine başlanmadan önce ise bu düşüklüğe sebep olan hastalık araştırılmaktadır. Kan tahlillerinde sıfıra yaklaşan NRBC değerleri, genellikle olağan sışı düşüklük olarak tespit edilmektedir. Uygulanan tedavi ile birlikte hastalık iyileştikçe, NRBC değerlerinde de normal referans aralığına dönüş sağlanmaktadır.