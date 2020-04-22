Nubuk Kumaş Nedir? Nubuk Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Hem modern koltuk takımlarında hem de ayakkabı ya da pek çok farklı alanda nubuk kumaş çok sık kullanılmaktadır. Kaliteli ve dayanıklı yapıya sahip olması nedeniyle geniş bir yelpazede değerlendirilir. Ayrıca görsel açıdan zengin bir hava kattığını da söylemek mümkündür.



Nubuk Kumaş Nedir?



Derinin işlenmiş hali olan kumaş türüne nubuk kumaş demektir. Özellikle yüzey kısmı zımparalamak suretiyle endüstriyel açıdan, eskitilmiş bir görünüm kazandırılan kumaş türü olduğunu söylemek mümkün. Böylece daha doğal ve hoş bir görünüm kazanmaktadır. Böylece ağırbaşlı ve zengin görüntüsünün yanı sıra her mekana uyum sağlayan bir tarz yaratır. O yüzden mobilya ile beraber ayakkabı ve daha pek çok değişik alanda yoğun kullanılan bir kumaş türü olarak öne çıkmaktadır.



Nubuk Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Nubuk kumaş sağladığı ayrıcalıklar ile beraber en sık değerlendirilen kumaş türleri içerisinde bulunuyor.



- Koltuk takımlarında döşeme amaçlı çok sık değerlendirilir.

- Sağlamdır.

- Kullanışlı bir yapıya sahiptir.

- Lekelenmelere karşı önleyici bir kalitesi bulunmaktadır.

- Ayrıca meydana gelen lekeler kolayca temizlenir.

- Uzun yıllar güvenli şekilde kullanılabilir.

- Deride olduğu gibi şık ve asil bir görünüm oluşturur.



Günümüz modern dünyasında farklı ürünler içerisinde çok sık kullanılan bir kumaş türüdür.