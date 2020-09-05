Nur İsminin Anlamı Nedir? Nur Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Nur hem okunuşu hem de anlamı ile beraber kız çocukları için dikkat çeken isimlerden biridir. Bu ismin kökeni ise Arapçadır. Ancak çok uzun zamandan beri Türkçede yaygın kullanılan isimler arasında yer alıyor.



Nur Ne Demek?



Nur birçok farklı anlama gelmektedir. Hem isim anlamı olarak hem de tarihi açıdan İslami konularda önemli anlamları bulunur.



- Aydınlık, parıltı ve parlak

- Mekke'de bulunan Hira Dağı

- Hz. peygamberin iki kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilmiş olan unvan.



Bu güzel ve etkileyici anlamları ile beraber tarihi üzerinden Nur isminin kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Özellikle isim anlamı ile beraber geleceğin aydınlık ve parlak olduğunu anlatan karakteristik bir özellik sunuyor. Bu yönüyle çocuğunuz adına verebileceğiniz en güzel isimler arasında yer almaktadır.



Nur adı tek başına kullanılabileceği gibi özellikle başka isimlerle yaygın olarak değerlendirilmektedir. Özellikle Nur isminin başına farklı isimler eklenerek güzel bir bütünlük sağlanabilir.



Nur İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Nur ismi Kur'an'da pek çok farklı ayette geçmektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in 24. suresinin adı olarak bilinir. Bu doğrultuda toplamda ise tam 20 adet ayette geçen bir isimdir. Aynı zamanda Hz. Osman'a verilen unvan olarak da bilinir.



Arapça üzerinden aydınlık ve parlak anlamı ile beraber nur ismi kız çocuklarına Türkçede oldukça fazla veriliyor. Özellikle son zamanlarda internetten en sık araştırılan isimler içerisinde yer aldığını söylemek mümkün. Ebeveynlerin kız çocukları adına değerlendirdikleri yaygın isimler arasına girmiş durumda.