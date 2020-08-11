Obeziteye karşı mide balonu çözüm olur mu?

Tüm dünyayı etkileyen bir salgın olarak artan obezitede, kilo kaybına yardımcı olmanın yollarından biri de mide balonu. Diyetle kilo veremeyen ve egzersiz yapamayanlar için cerrahi olmayan bir seçenek. Balon mideye ameliyatsız yolla yerleştiriliyor ve orada yiyeceklerin kullanılabileceği alanı azaltıyor. Böylece az bir yemekle insanların doymalarını sağlanıyor. Genellikle vücut kitle indeksi (VKİ) 27'den fazla olan kişiler için önerilen bu sistem, uzun süreli kilo kaybına ve ilişkili hastalıkların iyileşmesine neden oluyor.

Bu yöntemi uygulayan Op.Dr. Salim Balın "Sadece aşırı kilolu ve ameliyat olmaktan korkan insanlara yardım etmek için bu balonu kullanıyoruz. Balonlar bir çeşit araçtır, beyninizi yeniden eğitmeye yardımcı olur ve daha az yemenizi sağlar. Uyguladığımız bu kilo programı ayrıca bir yıllık beslenme ve egzersiz desteği içeriyor. Ne olursa olsun sağlıklı kalmak için zihni şartlandırmaya ve motivasyonu yükseltmeye gerçekten yardımcı oluyor. Bu balonla insanların 15 veya 30 kilo verdiklerini ve güven kazandıklarını gördük" dedi.

"Corona virüs salgını sonrası obezite arttı"

Gastrik balonlar mideyi şişirerek insanları dolgun hissettiyor, amaç kalori alımını azaltmak. Bu bilgiyi paylaşan Uzman Dr. Salim Balın şunların altını da çizdi:

"Sağlığı olumsuz etkileyen karmaşık bir hastalık olarak kabul edilen obezite, günümüzde önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci en önemli nedeni. Corona virüs salgını sonrası obezite arttı. Bununla birlikte çözüm için başvurular da çoğaldı. Diyetin çare olamadığı insanlar için önemli bir seçenek mide balonu. Yurt dışından gelen birçok hastamız var. Obezite artık sosyal bir alarm. Birçok obez insan yaşam tarzına dikkat etmiyor. Fiziksel aktiviteyi ihmal etme eğilimleri yüksek ve günlük olarak yediklerine dikkat etmiyorlar. Böylece var olan kilo gittikçe artıyor. Balon yöntemi bu eşikteki hastalar için çok önemli. Ortalama olarakaşırı kilo kaybının yüzde 30'u 6 ay içinde gerçekleşiyor."

Kilo vermek yaşam kalitesi yükseliyor

Uzman Balın, tedavinin kilo verme sürecini "başlatmak" için tasarlandığını ve daha fazla egzersiz yapmak gibi sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte kullanılması gerektiğini söyledi.

Kilo kaybı ile hastanın aşırı yağla bağlantılı sıkıntılarına çözüm sağlanacağını vurgulayan Dr. Balın, önce prosedürde etkili bir faktör olabilecek bir sağlık problemi olup olmadığını belirlemek için tam bir muayene yapıldığını anlattı.

Balın, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların çoğunun bu balonla tedavi edildiğine dikkat çekerek "Vücut ağırlığı normale döndüğünde hastanın yaşam kalitesine nasıl büyük fayda sağladığını görüyoruz" diye konuştu.

Uzman Dr. Salim Balın, ilk olarak hastanın balon için uygun olup olmadığını anlama amaçlı yapılan değerlendirmenin kendilerine yol çizdiğini söyleyerek balonu yerleştirme öncesi gibi ve sonrasındaki aşamada da hastayı takip ettiklerini belirtti.

"Obezite gelişmiş bir fiziksel tükenme durumu"

"Obezite, gelişmiş bir fiziksel tükenme durumu ve bunun sonucunda ortaya çıkan hastalıklarla ilişkili bir durum" diyen Uzman Dr. Salim Balın, obezitenin sebep olduğu ciddi hastalıkları şöyle sıraladı:

"Tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, çeşitli kanserler, polikistik over sendromu ve depresyon gibi hastalıklar obezlerde sık görülür. Bunların dışında da birçok önemli sağlık sorununa neden olur. Obeziteden kurtulursak tüm bu hastalıklara yol vermiş oluruz. Günümüzde obezite ile mücadelede önemli bir yere sahip olan mide balonu uygulamaları giderek yaygınlaşmakta. Özel bir silikondan üretilen bu ürünü, endoskopi altında hafif bir uyku haliyle ağrısız olarak 10-15 dakika süren bir işlemle mideye yerleştiriyoruz. Süreler mevcut duruma göre belirleniyor. 6 aylık ve 1 yıllık balonlar mevcut. Balon takılan hasta mevcut kilosunun yaklaşık yüzde 20-30’nu kaybediyor."

Mide balonu taktırmak hayatı nasıl etkiliyor?

Balon, kişinin yeme alışkanlıklarını değiştirmesine büyük katkı sağlıyor. Ameliyattan korkan fazla kilolu hastalara ve vücut kitle indeksi 27-40 arasında olanlarda tatbik ediliyor. Uygulama sonrası kan testleri, ultrason ve gastroskopi birçok tahlil devam ediyor. Kişi isterse ve gerekirse psikolojik danışmanlık alması da sağlanıyor. Her şey yolundaysa süresi dolan balon yine endoskopik yöntemle 10 dakika süren bir işlemle çıkartılıyor.