Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Obeziteye karşı mide balonu çözüm olur mu?
11.08.2020 - 19:15 |

Obeziteye karşı mide balonu çözüm olur mu?

Tüm diyetler başarısız olduğunda ve vücut bir yük haline geldiğinde mide balonu 'son çare' olarak devreye giriyor. Uzm.Dr. Salim Balın diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların çoğunun bu yöntemle tedavi edildiğine dikkat çekti. Peki, mide balonu nedir? Mide balonu kimlere uygulanabilir? Mide balonu işlemi nasıl yapılır? Kilo vermede mide balonu işe yarıyor mu?

Obeziteye karşı mide balonu çözüm olur mu?
ABONE OL

Tüm dünyayı etkileyen bir salgın olarak artan obezitede, kilo kaybına yardımcı olmanın yollarından biri de mide balonu. Diyetle kilo veremeyen ve egzersiz yapamayanlar için cerrahi olmayan bir seçenek. Balon mideye ameliyatsız  yolla yerleştiriliyor ve orada yiyeceklerin kullanılabileceği alanı azaltıyor. Böylece az bir yemekle insanların  doymalarını sağlanıyor. Genellikle vücut kitle indeksi (VKİ) 27'den fazla olan kişiler için önerilen bu sistem, uzun süreli kilo kaybına ve ilişkili hastalıkların iyileşmesine neden oluyor.

Bu yöntemi uygulayan Op.Dr. Salim Balın "Sadece aşırı kilolu ve ameliyat olmaktan korkan insanlara yardım etmek  için bu balonu kullanıyoruz. Balonlar bir çeşit araçtır, beyninizi yeniden eğitmeye yardımcı olur ve daha az yemenizi sağlar. Uyguladığımız  bu kilo programı ayrıca bir yıllık beslenme ve egzersiz desteği içeriyor. Ne olursa olsun sağlıklı  kalmak için zihni şartlandırmaya ve motivasyonu yükseltmeye gerçekten yardımcı oluyor. Bu balonla  insanların 15 veya 30 kilo verdiklerini ve  güven kazandıklarını gördük" dedi.

"Corona virüs salgını sonrası obezite arttı"

Gastrik balonlar mideyi şişirerek insanları dolgun hissettiyor, amaç kalori alımını azaltmak. Bu bilgiyi paylaşan Uzman Dr. Salim Balın şunların altını da çizdi:

"Sağlığı olumsuz etkileyen karmaşık bir hastalık olarak kabul edilen obezite,  günümüzde önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci en önemli nedeni. Corona virüs salgını sonrası obezite arttı.  Bununla  birlikte çözüm için başvurular da çoğaldı. Diyetin çare olamadığı insanlar için önemli  bir seçenek mide balonu. Yurt dışından gelen birçok hastamız var.  Obezite artık sosyal bir alarm.  Birçok obez insan yaşam tarzına dikkat etmiyor. Fiziksel aktiviteyi ihmal etme eğilimleri yüksek ve günlük olarak yediklerine dikkat etmiyorlar. Böylece var olan kilo gittikçe artıyor.  Balon yöntemi bu eşikteki hastalar için çok önemli. Ortalama olarakaşırı kilo kaybının yüzde 30'u 6 ay içinde gerçekleşiyor."

Kilo vermek yaşam kalitesi yükseliyor

Uzman Balın, tedavinin kilo verme sürecini "başlatmak" için tasarlandığını ve daha fazla egzersiz yapmak gibi  sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte kullanılması gerektiğini söyledi.

Kilo kaybı ile  hastanın aşırı yağla bağlantılı sıkıntılarına çözüm sağlanacağını vurgulayan Dr. Balın, önce prosedürde etkili  bir faktör olabilecek bir sağlık problemi olup olmadığını belirlemek için tam bir muayene yapıldığını anlattı. 

Balın, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların çoğunun bu balonla tedavi edildiğine dikkat çekerek "Vücut ağırlığı  normale döndüğünde hastanın yaşam kalitesine nasıl büyük fayda sağladığını görüyoruz"  diye konuştu.

Uzman Dr. Salim Balın, ilk olarak  hastanın balon için uygun olup olmadığını anlama amaçlı yapılan  değerlendirmenin kendilerine yol çizdiğini söyleyerek balonu yerleştirme öncesi gibi ve sonrasındaki aşamada da hastayı takip ettiklerini belirtti.

Obeziteye karşı mide balonu çözüm olur mu

"Obezite gelişmiş bir fiziksel tükenme durumu"

"Obezite, gelişmiş bir fiziksel tükenme durumu ve bunun sonucunda ortaya çıkan hastalıklarla ilişkili bir durum" diyen Uzman Dr. Salim Balın, obezitenin sebep olduğu ciddi hastalıkları şöyle sıraladı:

"Tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları,  hipertansiyon, çeşitli kanserler, polikistik over sendromu ve depresyon gibi hastalıklar obezlerde sık görülür.  Bunların dışında da  birçok önemli sağlık sorununa neden olur. Obeziteden kurtulursak tüm bu hastalıklara yol vermiş oluruz. Günümüzde obezite ile mücadelede önemli bir yere sahip olan mide balonu uygulamaları giderek yaygınlaşmakta. Özel bir silikondan üretilen bu ürünü, endoskopi altında hafif bir uyku haliyle ağrısız olarak 10-15 dakika süren bir işlemle mideye yerleştiriyoruz. Süreler mevcut duruma göre belirleniyor. 6 aylık ve 1 yıllık balonlar mevcut. Balon takılan hasta mevcut kilosunun yaklaşık yüzde 20-30’nu kaybediyor."

Mide balonu taktırmak hayatı nasıl etkiliyor?

Balon, kişinin yeme alışkanlıklarını değiştirmesine büyük katkı sağlıyor. Ameliyattan korkan fazla kilolu  hastalara ve vücut kitle indeksi 27-40 arasında olanlarda tatbik ediliyor. Uygulama sonrası kan testleri,  ultrason ve gastroskopi birçok tahlil devam ediyor. Kişi isterse ve gerekirse psikolojik danışmanlık alması da  sağlanıyor. Her şey yolundaysa süresi dolan balon yine endoskopik yöntemle 10 dakika süren bir işlemle  çıkartılıyor.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konulara yöneleceğiniz bir gündesiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak için kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Başladığınız işlerde ilerlemek için çaba sarf edeceğiniz zamanla var. İş hayatınızda yaşadığınız engelleri aşmak isteyebilirsiniz. Harcamalarınıza özellikle dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yüksek enerjinizi kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara yönlendirebilirsiniz. Cüzdanınıza ait konular gündeminizi etkileyebilir. Başkalarından destek alacağınız imkanlar da var. Bedensel konulara özen göstermelisiniz. İşlerinize yön kazandırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gizli kalmış konular bugün gündeminize gelebilir. Sonuçlandırmakta zorlandığınız konuları kabullenmek isteyebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Enerjinizi doğru yönlendirmeniz gereken bir gündesiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi çok daha güvende hissedebilirsiniz. Kişisel harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili hayalleriniz için para harcamak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda ilerlemek için güçlü bir motivasyon hissedebilirsiniz. Önünüze gelen engelleri rahatça aşabileceğiniz zamanlar var. Kişisel yeteneklerinizi kullanmaktan çekinmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeleri yönlendireceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konular, arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler gün içinde ilerlemenizi kolaylaştıracaktır. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Harcamalarınızı kontrol atına almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili bütünü görmek daha kolay olabilir. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Kişisel harcamalarınızla ilgili bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Yönünüzü netleştirmek istediğiniz zamanlar olabilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşmak için uygun bir gün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yaşayacağınız kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Parasal konularla ilgili karar alırken dikkat etmeniz gerekebilir. Gün içinde işlerinizde yenilenmeye gidebilirsiniz. Kendinizi aşmak ve yön vermek isteyeceğiniz koşullar oluşabilir.  Bu durumda kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdaki insanlarla denge içinde olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Maddi kaynaklarınızla ilgili değişikliklere gidebileceğiniz bir gündesiniz. Uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İşlerinizde çaba sarf ederek daha fazla ilerlemek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma koşullarınızdaki değişiklik gündeminizi etkileyebilir. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir. İş odaklı olmak gerekebilir. Yönünüzü netleştirmek için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Sizi yoran durumlara karşı daha özen göstermelisiniz. Gelirlerinizle ilgili yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz. Bugün gündeminizde aşk ve yaratıcılık var.  Kişisel harcamalarınızı abartabilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak keyfinizi yerine getirecektir. Uğraştığınız işlerde, yüksek enerjinizle daha fazla ilerleme sağlayabilirsiniz. Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aile hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Babanıza ait konuları göz ardı etmemeye özen göstermelisiniz. Geçmişinize ait konular gündeme gelebilir. Kendi iç sesinizi dinlemek doğru karar vermenizi sağlayacaktır. Gün içinde maddi konularla ilgilenebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi geliştirmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Kardeşlerinizle zaman geçirmenin sizi keyiflendireceği bir gündesiniz.  Hareketli bir gündeminiz olabilir. Uğraştığınız işlerde yazışmalar ve eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Maddi konularda hayatınızı yönlendireceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Engelleri aşacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaSağlıklı bir cilt için nasıl beslenmeliyiz?
Alp Türkalp
Alp TürkalpKoronavirüs sürecinde diyaliz
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşAğustos ayı bahçe bakımı
Uzman Diyetisyen Emel Yılmaz
Uzman Diyetisyen Emel YılmazGıda katkı maddeleri
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşYoğurtlu semizotu salatasıyla kırmızı erik dolması tarifi
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkEğri burun estetiği
Beste Sırapınar
Beste SırapınarAntibiyotik ile tanıştık
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzYoksulluk nafakası kalkar mı?
Merve Yılmaz Çelik
Merve Yılmaz ÇelikYeni normal film festivalleri
Nesrin Sürer
Nesrin SürerGüneş sonrası yosun maskeleri
En Çok İzlenen Videolar
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?
Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?
Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?
Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akne izlerinden şikayetçi olanlar dikkat! İşte sivilce izlerini azaltan 7 besin

Akne izlerinden şikayetçi olanlar dikkat! İşte sivilce izlerini azaltan 7 besin

Ne işe yarıyor: Propolis ile ilgili bilinmesi gerekenler

Ne işe yarıyor: Propolis ile ilgili bilinmesi gerekenler

Rus corona virüs aşısının adı neden 'Sputnik V' oldu?

Rus corona virüs aşısının adı neden 'Sputnik V' oldu?

Vücudunuzun su seviyesini yüksek tutacak 4 meyveli çay tarifi

Vücudunuzun su seviyesini yüksek tutacak 4 meyveli çay tarifi

Sıradaki Haber