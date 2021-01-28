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28.01.2021 - 19:14 |

Obsesif Nedir? Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu testi nasıl yapılır?

Hastalıklar fiziksel ve psikolojik olarak ikiye ayrılır. Bazı hastalıklar fiziksel ve psikolojik olarak bir arada görüleceği gibi bazı hastalıklar yalnızca fiziksel bazı hastalıklar ise psikolojik olabilir. Obsesif yalnızca psikolojik çeşidi olan bir hastalık türüdür. Obsesif nedir? Obsesif kompulsif bozukluğu testi nasıl yapılır? Bu soruların cevaplarını ayrıntılı bir şekilde açıklamalarıyla beraber derledik.

Obsesif Nedir? Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu testi nasıl yapılır?
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Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu insandan insana çeşitlilik gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra bu hastalığın çözüm yolları da kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir.

Obsesif Nedir?

Takıntı hastalığı olarak da bilinen obsesif kompülsif hastalığı günümüzde oldukça yaygın bir hastalık haline gelmiştir. Obsesif anlam itibariyle obsesyon adı verilen takıntılı düşünce fikir ve dürtüler olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanı sıra bu fikir ve düşünceler obsesif durumu kişinin çoğu vaktini alabilmektedir. Bir şeye takılı kalmak veya düşüncelere dalmak o kişi için zaman kaybından başka bir şey değildir.

Obsesif bir hasta bu takıntılara ve düşüncelere elinde olmadan takılabilmektedir. Bunun yanı sıra bu kişiler istemeden akıllarından bazı kötü düşünceler geçirebilmektedir. Bunun yanı sıra bu düşünceleri eyleme dökme isteği içinde olabilmektedir. Aynı zamanda bu düşünceleri eyleme de gördükleri zamanlar bulunur. Bunun yanı sıra bu kişiler de simetri hastalığa da bulunur.

Her şey kafalarında ayarladıkları simetriye göre olmalıdır. Aynı zamanda kendi ayarladıkları düzenden istekleri dışında çıkıldığında sinir krizine girebilir, büyük tepki gösterebilirler. Bu kişilerin her şeyi kendi ayarladıkları sisteme göre olması gerekir.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Testi Nasıl Yapılır?

Obsesif hastalarının bu hastalığının belirlenebilmesi için bazı testlere tabi tutulurlar. Bu testte obsesif kompulsif belirti ölçeği testi denmektedir.

Bu testler bazı sorulara cevap verme şeklinde olmaktadır. Bu sorular da şu şekilde örnek verebiliriz:

Dürüstlüğe herkesten çok önem verir misin? Bir hayvana dokununca hastalık bulaşır diye kaygılanır mısın? Kaza ile birisi ile çarpışırsa rahatsız olur musun? Çok fazla sabun kullanılır mısın? Sabahları giyinmek için uzun zaman harcar mısın? Günlük işlerini belirli bir programa göre mi yaparsın? Sabahları elini yüzünü yıkamak çok zamanını alıyor mu? Geceleri giyeceklerini katlayıp asmak uzun zamanını alır mı? Çoğunlukla kendine bir şeyleri sürekli dert eder misin? Önemsiz düşünceler aklına takılır mı? Önemsiz şeyleri sayma alışkanlığın var mıdır? Büyük bir hata veya kötülük yaptığın ile ilgili bir duyguya kapılır mısın? Her gün bazı şeyleri tekrar tekrar kontrol eder misin? Paraya dokunduktan sonra ellerinin kirli hisseder misin gibi sorulara birey evet diye cevap veriyor ise bu hastalığa sahip olmaktadır.

Takıntılar Neleri Kapsamaktadır?

Obsesif kompulsif bozukluk hastalarının takıldığı bazı obsesyonlar bulunmaktadır. Bu obsesyonlar her hastada farklılık ve aynı zamanda çeşitlilik göstermektedir. Bu obsesyonları şu şekilde sıralayabiliriz:

Kendisine veya bir başkasına zarar verme düşünceleri, eşyaları kafalarındaki koydukları sıraya göre sıralama, her şeyin simetrik bir düzende olmasını isteme, kirlenme korkusu, eşyaları istediği şekilde sırala, yapmadığında stres olma, kendisine veya bir başkasına zarar vermek istemesi, ellerinde titreme olması, emin olamama durumu, kapıyı kilitleyip kilitleme konusunda ayrım yapamama diye veya bir şeyin fişini çekip çekmediği konusunda ikilemde kalma, agresif tavırlar sergileme, bazı dini düşüncelerde farklılık yaşama, agresif tarzda düşüncelere sahip olma gibi obsesyonlar yani takıntıları olabilmektedir.

Obsesif Hastalığının Tedavisi Nasıl Olur?

Obsesif hastalığının tedavisine başlamadan ilk olarak bu hastalık teşhis edilmelidir. Teşhisi yapıldıktan sonra bir psikolog ya da psikiyatri tarafından tedavi edilir. Hastalığın derecesine göre bir ilaç belirlenir. Bunun yanı sıra terapiler ile bu hastalık iyileştirilmeye çalışılır.

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