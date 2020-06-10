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10.06.2020 - 01:11 |

Obsidyen Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Obsidyen Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Obsidyen taşı şifalı taşlar grubunda yer alan bir maden olarak öne çıkıyor. Halk arasında aynı zamanda volkan camı olarak da bilinen bir taştır. Antik çağlardan bu yana kullanılan ve günümüzde hala farklı amaçlarda değerlendirilen özel bir taş olduğunu söylemek mümkün. Peki, obsidyen taşı nedir, nasıl oluşur? Obsidyen taşının özellikleri, anlamı ve faydaları nelerdir? İşte bu taş hakkında bilinmesi gerekenler.

Obsidyen Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Obsidyen Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
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Dünyanın değişik yerlerinde çıkarıldığı gibi Obsidyen taşı Türkiye'de çıkarılan bir taştır. Bunlar içerisinde Rize, Tatvan, Ağrı ve Kars gibi şehirler yer alıyor. Her ne kadar gündelik yaşamda çok bilinmese bile önemli faydaları bulunmaktadır. Kullanım alanları açısından ise sıpa, mücevher ve takılar ile beraber kozmetik ya da alternatif tıp dünyaları açısından önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Şekilsiz ve cansız bir yapısı bulunan obsidyen taşı, kristal özelliği ile öne çıkıyor.

Obsidyen Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Kristal yapısıyla bu grup altında bulunan, insan sağlığı için önemli şifalar getiren ve farklı süs eşyalar için kullanılan taş olarak obsidyen taşı öne çıkmaktadır. İçeriğinin yaklaşık olarak %70 kadarı silisyumdur. Bu doğrultuda şifa amaçlı kullanılan ve antik dönemlerde yaygın olarak bilinen taşlardan biridir. İnsanlar tarafından çeşitli alanlarda antik dönemden beri kullanılan bu taş, sağlık konusunda diğeri yavaş yavaş anlaşılmaya başlayan bir madendir.

Obsidyen taşı volkanik lavların aniden soğuması üzerinden oluşmuş bir maden olarak öne çıkıyor. Bu durum milyonlarca yıl içerisinde meydana gelen oluşum üzerinde günümüze kadar gelmiştir. Bu yüzden coğrafi açıdan genç bir toprak olarak öne çıkan Türkiye'de, Obsidyen taşı farklı şehirlerde yaygın şekilde çıkarmaya devam ediliyor.

Obsidyen Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?

Cam gibi parlak bir görüntüye sahip olan obsidyen taşı, bir kayaç olarak siyah renge sahiptir. Ancak kayaçlar üzerinden geçirdiği evreler ile farklı renklere sahip olabilmektedir. Bunlar içerisinde yeşil, gri, siyah, mavi, kırmızı, altın sarısı ve kahverengi ön plana çıkıyor. Bu konuda en çok bilinen türü ise siyah renk üzerine beyaz lekelere sahip yapısı olanlardır.

Aynı zamanda yeşil ya da kırmızı türleri de yine farklı yerlerde çıkarılmaya devam ediliyor. Özellikle Hasan dağı etrafında çıkarılan obsidyen taşının içeriğinde, yoğun olarak demir minerallerine rastlanmış durumda. İkizdere de yer alan ve çıkarılan obsidyen taşlarında ise altın minerallerinin tespit edildiğini söylemek mümkün.

Böylesi önemli özellikleri ile beraber oksijen taşır insan sağlığı noktasında da önemli şifa kaynağıdır. Sağladığı birçok fayda ile beraber günümüzde her geçen zaman biraz daha ilgi görmeye devam ediyor.

- Vücuttaki negatif elektriği alarak kişinin rahatlamasına olanak verir.
- Yüksek terapi gücüne sahiptir ve stresli durumlarda kişinin sakin kalmasına imkan sağlar.
- Heyecan duygusunun dengede kalmasına olanak tanıyan bir taştır.
- Daha çok erkekler üzerinde enerji bakımından etkilidir.
- Karar verme mekanizması da kişisel olarak olumlu etki sağlar. Mantıklı düşünme konusunda gerekli duyuların harekete geçmesine fırsat tanır.
- Karaciğer temizlenmesine olanak verir. Özellikle fazla alkol tüketenler için oldukça önemlidir.
- Başta diz ve bacaklar olmak üzere eklem ağrıları için iyi gelir.

Aynı zamanda geleceği görme ve rüyalara etki ettiğine inanılan bir taştır. Kahinlerin kehanet amaçlı kullandığı bir taş olmasının yanı sıra, çevredeki insanların düşünceleri ve duyguları okuduğuna inanılır.

 

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