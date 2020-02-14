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14.02.2020 - 11:04 |

Ödem nasıl atılır? - Hızlı ödem atmak için yapılması gerekenler! Ödem söktürücü tavsiyeler...

"Ödem nedir?", "Vücuttaki ödem nasıl atılır?" sorusunun cevabını merak etmeyen neredeyse yok! Dokularda bulunan fazla sıvıların neden olduğu su miktarı demek olan ödem, atılamadığında vücudun çeşitli bölgelerinde şişlikler meydana gelir. "Ödem nasıl atılır?" sorusuna verilecek birçok doğal yöntem ve ödem attırıcı çay tarifleri bulunuyor. İşte hızlı şekilde ödem atmak için yapılması gerekenler...

Ödem nasıl atılır? - Hızlı ödem atmak için yapılması gerekenler! Ödem söktürücü tavsiyeler...

"Ödem atmak için ne yapmak gerekir?" sorusu, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Zaman zaman önemli bazı hastalıkların belirtisi olabilen ödem, dikkatle tedavi edilip takip yapılmazsa sıkıntı yaratabiliyor. Peki, "Ödem ne demek?", "Ödem belirtileri nelerdir?" Vücutta meydana gelen şişlikler ilerleyen zamanlarda kişiye çok fazla rahatsızlık verebilir ve vücudun çeşitli yerlerinde şişlikler meydana getirebilir. Ayakta ödem en sık yaşanılanıdır.

Bunun dışında ödem en sık bacaklarda, kollarda ve ellerde bulunur. Ödem, hamilelik sırasında veya bir yaralanma sonrasında geçici bir durumun sonucu olarak da karşımıza çıkabilir. Ödem ayrıca kalp, böbrek veya karaciğer hastalığından da kaynaklanabilir veya bir ilacın yan etkisi olabilir. Ödem ayrıca periferik olabilir yani ayak bileklerinde, ayaklarda, bacaklarda, kollarda ve ellerde bulunur. Bunun yanı sıra merkezi de olabilir yani akciğerler gibi iç organlarda da ödem meydana gelebilir.

Ödem belirtileri nelerdir? 

-Dokularda, özellikle kol ve bacaklarda, cilt altında ortaya çıkan şişlik

-Ciltte gerginlik ve parlama

-Şişlik olan bölgelere birkaç saniye baskı yapılıp bırakıldıktan çukurluk oluşması

-Artmış karın büyüklüğü

Bu ödem belirtileri varsa ve aşağıdaki şikayetlerden bir ya da birkaç tanesi yaşıyorsanız hemen acil yardım isteyin:

-Nefes darlığı

-Solunum güçlüğü

-Göğüs ağrısı

Ödem atılmadığında çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Bu nedenlerden dolayı "Vücuttaki ödem nasıl atılır? sorusunun cevabını bilmenizde fayda var.

Ödem neden olur? 

Hafif veya orta derecede ödem, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir:

-Çok uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya yatmak

-Çok fazla tuzlu yiyecek yemek

-Adet öncesi hormonal değişim

-Hamilelik

Ödem ayrıca bazı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir. Bu ilaçlardan bazıları:

-Yüksek tansiyon ilaçları

-Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar

-Steroidler

-Östrojenler

-Tiazolidinedionlar adı verilen bir grup diyabet ilacı

Ödeme yol açan hastalıklar nelerdir?

Ödem aynı zamanda çeşitli sistematik hastalıklara da işaret ediyor olabilir. İşte ödeme neden olan en yaygın sistemik hastalıklar:

1- Konjestif kalp yetmezliği
2- Karaciğer sirozu
3- Böbrek hastalığı
4- Böbrek hasarı
5- Bacak damarlarında zayıflık veya hasar
6- Lenfatik sistemde hasar
7- Ağır, uzun süreli protein eksikliği

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Ödem nasıl atılır? İşte ödem attıran tavsiyeler... 

Tuz tüketimini azaltın

Ödem nasıl atılır - Hızlı ödem atmak için yapılması gerekenler Ödem söktürücü tavsiyeler...

"Ödem nasıl atılır?" sorusuna verilecek en önemli cevap, tuz alımını azaltmak olacaktır. Tuz alımınızı azaltın. Vücuttaki fazla tuz, dokulara su çeker, bu nedenle tuz tüketimini azaltmak ödemi azaltabilir.

Düşük tuz diyetini sürdürmek için bir beslenme uzmanına veya diyetisyene danışabilirsiniz. Ancak tuz tüketiminizi azaltmak için takip edebileceğiniz bazı genel ipuçları bulunmaktadır.

Yemeklere sofra tuzu eklemeyin. Daha az tuzlu lezzetlere uyum sağlamak biraz zaman alabilir ancak yiyeceklerin tadını daha da çok keyifle çıkarmış olabilirsiniz. Ayrıc  tat çeşitliliği eklemek için dereotu, köri tozu, biber, kimyon veya kekik gibi başka otlar veya baharatlar eklemeye de çalışabilirsiniz.

İşlenmiş gıda alımını sınırlayın

Bunlar, marketlerden satın aldığınız kutulu, dondurulmuş ve konserve ürünlerini içerir.
Hazır yiyecekler yerine evde kendiniz yemek hazırlamaya özen gösterin. Bu şekilde yediğiniz yemeklerde eklenmiş tuz olup olmadığından emin olabilirsiniz. 

Dengeli beslenin

Ödem atmanın en önemli yollarından birisi de dengeli ve sağlıklı beslenmektir. Diyetinizde iyi bir beslenme dengesi sağlamanın en iyi yolu, çeşitli meyve ve sebzeleri yemektir. Bu gıdalar doğal olarak tuz bakımından düşüktür.

Kuşkonmaz, maydanoz, pancar, üzüm, yeşil fasulye, yapraklı yeşillik, kabak, ananas, soğan, pırasa ve sarımsak gibi çeşitli meyve ve sebzeleri bolca tüketebilirsiniz.

Aynı zamanda ödül olarak ödemi atmak için, yaban mersini, ahududu, kiraz, domates, kabak ve biber gibi antioksidan gıdaları içermek için faydalı olabilir.

Et tüketimini azaltın

Tükettiğiniz et miktarını sınırlandırmalısınız. Bazı etlerde tuz miktarı daha fazladır. Örnek verecek olursak kurutulmuş etler, soğuk etler ve kırmızı etler bunlardan bazılarıdır. Ayrıca aşırı yağ tüketimi, ödemi kötüleştiren karaciğer, safra kesesi ve sindirimin sağlıklı işlevini de olumsuz yönde etkileyebilir.

Bol miktarda su için

Ödem sudan oluşuyorsa neden üzerine su içiyoruz sorusunu sorabilirsiniz. Ancak su vücudu temizlemenin en iyi yoludur. Günde 6-8 bardak su içmeyi unutmayın.

Alkol, kafein ve tütün kullanmayın

Bu ürünler ödemi artırabilir ve genel sağlığınızı da olumsuz yönde etkileyebilir. Aynı zamanda alkol ve kafein sizi dehidre edebilir. Bu yüzden bu içecekleri tüketirseniz, etkilerine karşı koymak için normalden daha fazla su içmeniz gerektiğini unutmayın.

Bedeninize uygun egzersiz programlarını uygulayın

Ödemden yeterli hareket ve egzersizle kurtulabileceğinizi unutmayın. Ancak çok fazla egzersizinde ödeme neden olabileceği gerçeğini sakın unutmayın. Birçok insan ödemin aşırı egzersizden kaynaklandığını bilmez. Özel bir sağlık durumunuz yoksa eğer bedeninize uygun egzersiz programları deneyebilirsiniz.

Sıkı bir egzersiz rutinine alışkın değilseniz yavaş yavaş egzersiz uygulamasına geçebilirsiniz. Ameliyattan ya da tıbbi bir durumdan dolayı egzersiz yapmaktan çekiniyorsanız bir uzmana danışabilirsiniz.

Çok oturmaktan kaçının

Ödem nasıl atılır - Hızlı ödem atmak için yapılması gerekenler Ödem söktürücü tavsiyeler...

Oturmak ve hareket etmemek için çok fazla zaman harcamak ödemin en büyük nedenleri arasındadır. Dolaşmak ve hareket etmek bacak kaslarınızın genişlemesini sağlar. Bu durumda damarlarınız vücudunuza masaj yapar ve kanı uyararak dolaşmasını sağlar. Bu şekilde ödem ve şişlik gibi durumların oluşması söz konusu olmaz.

Ayaklarınızı yukarı kaldırın

Uzun süre otururken veya dinlenirken ayaklarınızı yukarı kaldırın. Uzun süre oturmaktan kaçınamıyorsanız ödemden korunmak için bacaklarınızı yüksekte tutmaya çalışın. Ayaklarınızı masaya veya bir tabureye yatırın. Ayaklarınızı rahatça dinlendirebileceğiniz bir yastık yığını bile yapabilirsiniz.

Her saat başı yürüyün

Çok fazla ödeminiz biriktiyse, her saat başı 5 dakikalık bir yürüyüşe çıkmak ödemenizi atmanıza yardımcı olacaktır. Oda etrafında yürüyüşe çıkın, su şişenizi tekrar doldurmak için yürüyün. Bu durum ruh halinizi iyileştirecek ve ödemenizi atmanıza yardımcı olacaktır.

Kollarınızı kaldırın

Ödem nasıl atılır - Hızlı ödem atmak için yapılması gerekenler Ödem söktürücü tavsiyeler...

Ödemlerin çoğu elinizde ve bileklerinizdeyse kollarınızı ve ellerinizi başınızın üzerinde her 30 dakikada bir yükseltmeye çalışın. Bu, yer çekiminin sayesinde sıvının dışarıya atılmasına yardımcı olacaktır.

Kafanızda havaya kaldırılırken ellerinizi hafifçe sallayın bu şekilde en az 60 saniye kadar bekleyin.

Destek çorapları giyin

Sıkıştırma (destek) çorapları, sıvı birikmesini önlemek için alt bacağınızın ve ayak bileğinizin etrafında basınç tutan sıkı elastik çoraplardır. Tıbbi cihaz mağazalarında ve bazı eczanelerde bu çoraplardan bulabilirsiniz.

Çoğu doktor veya fizyoterapist egzersiz yaparken sıkıştırma giysilerini giymenizi önerir. Bazı sıkıştırma giysilerinin vücudunuza özel olarak takılması gerekir. Örneğin bazı kadınlar meme ameliyatından sonra özelleştirilmiş sütyenlerden takarlar.

Antioksidan alın

Antioksidanlar ödemleri dolaylı olarak destekleyebilirler çünkü damarları güçlendirirler. Antioksidan yiyecekleri yemenin yanı sıra üzüm çekirdeği ekstresi (günde iki kez 360 mg) veya yaban mersini (günde üç kez 80 mg) gibi bir ek gıda almayı deneyebilirsiniz.

Masaj yaptırın

Ödem nasıl atılır - Hızlı ödem atmak için yapılması gerekenler Ödem söktürücü tavsiyeler...

Masaj yaptırmak vücudunuzdaki fazla sıvıyı ve dokuyu harekete geçirebilir. Lenf Drenaj Terapisi olarak da bilinen lenfödem masajı, vücudun lenfatik sistemine yardımcı olan ve bağışıklık fonksiyonunu destekleyen bir masaj şeklidir.

Doktorunuz, bu masaj için özel olarak eğitilmiş bir kişi için size tavsiyede bulunabilir.

Bitki çayları tüketin

Bitki çayları ürettiğiniz idrar miktarını artırır ve böylece fazla sıvıları vücudunuzdan atar. Ancak bitki çayları kullanmadan önce kullanacağınız bitkiye karşı alerjiniz olup olmadığını ölçün. İlaç kullanıyorsanız bitki çaylarını kullanmadan önce muhakkak bir uzmana danışın.

Ödem nasıl atılır - Hızlı ödem atmak için yapılması gerekenler Ödem söktürücü tavsiyeler...

Ödem attıran çay tarifleri

Kakule çayı: 1 çay kaşığı tohum ekleyerek veya 1 bardak sıcak suya kakuleyi ekleyin ve tüketin.

Papatya çayı: Bu çay ödem atmanızın yanı sıra rahatlamanıza ve uyumanıza yardımcı olabilir.

Hindiba çayı: Bu kahve yerine tüketebileceğiniz doğal bir alternatif ödem atmanıza yardımcı olabilir.

Rezene çayı: 1 çay kaşığı rezene tohumu veya yaprakları bir bardak suya ekleyerek kendiniz yapın. Rezene ayrıca sindirime yardımcı olur ve nefesi ferahlatır.

Maydanoz çayı: Bu çay idrar söktürücüdür ve sindirime yardımcı olarak ödem atmanızı sağlar.

Ödem attıran besinler nelerdir?

1-Yoğurt

2-Ananas

3-Nar

4-Muz

5-Kivi

6-Maydanoz

7-Yeşil Çay

8-Salatalık

9-Su

 

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