Öğle saatleri hareketli

Bugün ne yapılabilir? Bugün Balık burcunda ilerleyen Ay daha hareketli, ilhama açık ve yaratıcılık getiren fırsatlara işaret ediyor. Özellikle öğle saatlerinde bolca sohbet, konuşma ve canlılık getiren bir iletişim içinde olabiliriz. Hayatın olumlu yönlerine bakmak, biraz gevşemek için güzel imkanlar var. Duygusal alanda iniş çıkışlı bir gün olsa da, kendimizi daha akıcı ifade edebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün koşullar daha değişken olabilir. Bu nedenle konsantre olmak pek kolay değil. Duygusal alanda kolay etki altında kalabiliriz. İlişkilerimizde biraz daha sorumlu davranmak, sözlerini yerine getirmek önem taşıyor. İhmalkar olmamaya bakmalıyız. Yine de bugün güzel ve keyifli şeylere zaman ayırabileceğimiz saatler de var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/ Hareket Fırsatlardan yararlanabiliriz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket ya da diğer adıyla Dünya günündeyiz. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız. Bizi daha ötelere götürebilecek olanaklar keşfedebiliriz.