Öksüren bebeğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Bebeklerde öksürük için evde tedavi yöntemleri

Daha çok nezle ve bronşit ile beraber gribal enfeksiyonlar bebekler için öksürüğe sebep olabilmektedir. Meydana gelen balgam oluşumu bebeklerin öksürmesine ve bir dönem bu sorun ile karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor. Böyle durumlarda ele alınacak olan tedavi yöntemleri bebeklerdeki öksürüğün önemli oranda azalmasına olanak verebilir.



Öksüren bebeğe ne iyi gelir?



Bebekler için özellikle öksürük söz konusu olduğunda birtakım besim ve gıdalara çok dikkat etmek gerekir. Zira her besin ve gıda takviyesi bebekler için iyi gelmeyebilir. Özellikle pek çok anne ve baba öksüren bebeğe ne iyi gelir öğrenme konusunda araştırma gerçekleştirmekte bilgi almaya çalışmaktadır. Bu konuda öncelikle uzman bir doktor kontrolünde yapılacak olan tedavi yöntemleri öksürük şurubu ile antibiyotik üzerinden gerçekleşir. Aynı zamanda bu hastalığın etkilerini azaltabilmek için birtakım bitkisel kaynaklar kullanmak mümkün.



- 12 aydan büyük bebekler için pekmez ve karabiber karışımı kullanılabilir.

- Aynı şekilde yine pekmez ve tereyağı karıştırılarak değerlendirilebilir. 6 aydan büyük bebekler içindir.

- Bitkisel karışımlı çaylar 12 aydan büyük bebekler adına değerlendirilebilir.

- Ihlamur ve ayva yaprağı kullanılabilir.



Özel olarak karışım haline getirilmek suretiyle yukarıda verilen besin kaynakları bitkisel açıdan bebekler için kullanılabilir.



Öksürük bebekte nasıl geçer?



Gerek olmadıkça öksürük şurubu ile antibiyotik bebeklerde öksürük için kullanılmaz. Bunun yerine eğer bebeklerde öksürük problemi çok ciddi değilse doğal kaynakları değerlendirmek önemlidir.



- Solunum yolu nemli tutulmalıdır.

- Eğer ortam kuru ise nemlendirmek için özel cihazlar değerlendirilebilir.

- Sıcak duştan sonra bebeği duşun buharlı ortamında tutmak etkili olabilir.

- Balgamı dışarı atmak için bebeği hafifçe öne doğru eğmek suretiyle sırtına hafifçe vurmak balgamı atabilir.

- Bebeklerin yastığını gece uyurken birazcık yükseltmek öksürüğü azaltabilir.



Bu gibi yöntemler ile beraber bebeğin öksürüğünü önemli oranda azaltmak ve zaman içerisinde geçirmek mümkündür.



Bebeklerde öksürük için evde tedavi yöntemleri



Bebeklerde öksürük için evde tedavi yöntemleri çok daha yaygın şekilde kullanılıyor. Özellikle kronik bir durum olmadığı süre içerisinde evde ele alınabilecek tedbirler bebeklerdeki öksürüğü önemli oranda azaltabilir. Özellikle nemli ortam ve balgam söktürücü unsurları kullanmak bebeklerde öksürüğü önemli oranda azaltır.