Öksürük Neden Olur? Öksürük Nedenleri Nelerdir, Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Uzun bir süre boyunca devam eden öksürüğe ''kuru öksürük'' ya da ''inatçı öksürük denir. Genellikle 8 - 15 yaş aralığında görülen psikojenik öksürük ise herhangi bir fiziksel nedene bağlı olmadan ortaya çıkar. Diğer öksürük çeşitlerinden farklı olarak psikolojik bir rahatsızlığın belirtisidir.



Öksürük Neden Olur?



Öksürüğe neden olan hastalıkların başında astım geliyor. Bunun dışında alerjik reaksiyonlarda en sık görülen semptomlardan biridir. Bronşit ve zatürre olan kişilerde öksürük, grip ve nezle olmuş kişilere oranla çok daha fazla görülür.



Öksürük Nedenleri Nelerdir?



1- Toza - Dumana fazla maruz kalmak:



Solunum yoluyla içimize çektiğimiz toz ve duman, akciğerlere yapışır. Bu da solunum güçlüğüne ve öksürüğe neden olur.



2- Hızlı yemek yemek:



Öksürük sadece akciğerlere bağlı olarak ortaya çıkan bir belirti değildir. Hızlı yeme alışkanlığı, yemek borusunun tıkanmasına yol açabilir. Vücut yemek borusuna takılan besini atmak için kasılır. Bunun sonucunda kişi rahat nefes alabilmek için öksürmeye başlar.



3- Sigara:



En zararlı alışkanlıklardan biri olan sigara da öksürüğe neden olan ana etkenler arasında yer alıyor.



4- Soğuk algınlığı:



Grip olan hastaların bağışıklık sistemi zayıflar. Bu da akciğerlerin işlevlerini eskisi gibi yerine getirememesine neden olur.



Öksürüğe Ne İyi Gelir?



1- Papatya çayı:



En çok tüketilen bitki çaylarından biri olan papatya çayı, insan sağlığına birçok yönden faydalıdır. Özellikle boğazda gıcıklanma sonucu oluşan öksürüğü kesmek için günde 1 ya da 2 fincan içilmesi önerilir. Boğazı yumuşatan papatya çayı, yutkunma güçlüğü ve öksürük şikayeti olan kişiler tarafından da sık sık içilmelidir.



2- Öksürük şurupları:



Kendisine kronik öksürük teşhis konmuş kişilerin, doktorların yazdığı öksürük şuruplarını aksatmadan içmeleri gerekir. Bununla birlikte doktorun onayı ya da haberi olmadan rastgele ilaç kullanmak çeşitli komplikasyonlara yol açabilir.



3- Bal - zerdeçal karışımı:



Kış aylarında sık sık tüketilen bal ve zerdeçal karışımı öksürüğe iyi gelir. Yüksek oranda vitamin ve mineral içeren bu karışım vücut direncini yükseltir. Sık sık grip olan kişilerin yemekten önce 2 -3 tatlı kaşığı bal - zerdeçal karışımı yemeleri tavsiye ediliyor.