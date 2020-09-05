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05.09.2020 - 01:41 |

Oktay İsminin Anlamı Nedir? Oktay Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış ve sık kullanılan isimler arasında Oktay gelmektedir. Erkek çocukları için kullanılan bu güzel isim Türkçede oldukça fazla seviliyor. Peki, Oktay isminin anlamı nedir? Oktay ne demek, ne anlama gelir? İşte bu güzel isim için bilmeniz gerekenler.

Oktay İsminin Anlamı Nedir? Oktay Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Son zamanlarda tekrar popüler olan ve çok ilgi duyulan Oktay ismi, özellikle okunuşu üzerinden sevilen bir isimdir. Ayrıca pek çok ünlü ismin de Oktay olduğu biliniyor. Bu yüzden İnternet üzerinden günümüzde en fazla araştırılan ve ilgi gören isimlerden biri haline gelmiş durumda.

Oktay Ne Demek?

Oktay kökeni Türkçe olan ve köklü bir tarihi bulunan isimlerden biridir. Farklı Türk devletlerinde hem unvan olarak hem de isim şeklinde kullanılmıştır. Eski Türkçe üzerinden günümüz Türkçeye çevirdiği zaman anlamı, ‘Öfkeli, sinirli ve kızgın’ şeklinde ifade edilmektedir.

Bu anlamları ile bir erkeğin hırçın ve güçlü olmasını da anlattığını söylemek mümkün. Oktay ismi erkek çocukları için karakteristik bir etki de yaratmaktadır. Hayatı içerisinde bir çocuğun güçlü kalmasına ve heybetli görünmesine olanak veren bir isimdir. Aynı zamanda kökeninin Türkçeye uzanması nedeniyle birçok anne ve babanın ilgi gösterdiği en güzel isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Oktay ismi genelde tek başına kullanılan bir addır. Ancak isteğe bağlı olarak başka isimler üzerinden de bir araya getirilebilir ve güzel bir uyum sağlanabilir.

Oktay İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Oktay ismi Kur'an'da geçmemektedir. Kökeni Türkçe olan Oktay ismi oldukça eski bir döneme denk gelmektedir. Kızgın ve öfkeli ya da sinirli anlamı üzerinden günümüzde çevrilmiş durumda.

Erkek çocukları için Türkçede en çok sevilen ve beğeni toplayan isimlerden biridir. Son zamanlarda ise en popüler isimlerinden biri haline geldiğini söylemek gerekir.

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