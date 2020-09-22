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22.09.2020 - 02:15 |

Okula giden çocuklar her gün iki bardak süt içmeli

Covid-19’un etkileri göz önüne alındığında yüz yüze eğitim alacak öğrencilerin daha sağlıklı ve dengeli beslenmeleri gerekiyor. Sütün kalsiyum ve mineral açısından zengin olması nedeniyle çocukların gelişiminde önemli rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, çocuk ve gençlerin her gün iki bardak süt içmesini öneriyor. Uzmanlar, hijyen ve gıda güvenliği bakımından ambalajlı sütün tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, konu hakkında bilgi verdi.

Okula giden çocuklar her gün iki bardak süt içmeli
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Gün boyu okulda vakit geçiren öğrenciler, süt içerek bağışıklık sistemini güçlendirip kış aylarının da yaklaşmasıyla hastalıklardan kendini koruyabiliyor. Zihinsel ve bedensel gelişime destek olan sütün insan vücuduna yararı saymakla bitmiyor.

Uzmanlar, vücut direncini artırmak ve sağlıklı beslenmek için gün içinde iki bardak uygun koşullarda üretilen ve yeterli ısıl işlem görmüş ambalajlı sütlerin tercih edilmesinin altını çiziyor.

Yeterli ve dengeli beslenebilmek için her besin grubunu tüketmeye ihtiyacımız var. Süt, et, tahıl, meyve, sebze, yağ ve şekerlerden oluşan besin grupları içinde yalnızca süt enerji oluşumunda etkili olan karbonhidrat, protein ve yağı bir arada içeriyor.

Sütün enerji vermesinin yanı sıra bağışıklık sistemi açısından da önemi büyük. Mevsim değişimiyle birlikte bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma olurken, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan sütün tüketimi, grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynuyor.

Günde 2 bardak süt içmek, zeka gelişimi açısından büyük önem taşıyor ve okul başarısını arttırıyor.

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