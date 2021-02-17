Omega 3 Nedir, Ne İşe Yarar? Omega 3 Balık Yağı Hapı Ne Zaman Alınmalıdır?

Omega 3 yağ asitleri; insan vücudunun kendi kendine üretemediği bundan ötürü de gıda şeklinde dışarıdan alınması gereken bir yağ asidi çeşididir. İnsanın vücudunda pek çok temel göreve sahiptir. Depolanmadıklarından ötürü sürekli tüketilmesi, sağlık açısından oldukça önemlidir. Kalp ve damar sistemi, sinir sisteminin gelişimi ve bağışıklık sistemi üzerinde oldukça olumlu etkilere sahiptir. Sardalya, ringa, somon, ton balığı, morina gibi yağ bakımından zengin balıklarla ıspanak, lahana, ceviz, semizotu, soya fasulyesi, keten, kenevir ve chia tohumu gibi bitkisel besinler omega 3 bileşeni bakımından zengindir.



Omega 3 Nedir?



Omega 3 yağ asidi, insan vücudunun alması gerektiği çoklu doymamış yapıda yer alan temel yağların içerisindedir. Bunlar; F vitamini şeklinde de isimlendirilir. Omega 3 yağ asidi türleri içerisinde en önemli olanlar ise; gamma linolenic asit, alfa linolenik asit, dokosahekssaenoik asit, eikosapentaenoik asit olarak sıralanabilir. Balık yağında yer alan omega 3 asidi türleri; eikosapentaenoik asit ve dokosahekssaenoik asittir. Alfa-linolenik asit ise fındık ya da tohumlu bitki kaynaklı olan besinlerde yer alır. Eikosapentaenoik asit ve dokosahekssaenoik asit; retinanın ve beyin dokusunun yapısına katılan omega 3 yağ asidi türleri şeklinde bilinmektedir.



Omega 3'ün eksikliği vaziyetinde insan vücudunda; cildin kuruması gibi pek çok cilt hastalıkları, artrit, astım, şeker, büyümede gerileme, kanserin bazı çeşitleri veya öğrenme eksikliği görülebilmektedir. İnsanların beslenme programına omega 3 eklemesi ya da omega 3 yağ asitlerinin besin kaynağı şeklinde bilinen balık yağının dışarıdan takviye olarak alınması neticesinde; hipertansiyon, kalp ve damar rahatsızlıkları, alerji, bağışıklık ve sinirsel bozukluklar gibi sorunların önüne geçtiğine dair çalışmalar bulunmaktadır.



Bazı rahatsızlıklardan korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek adına gün içerisinde en az 1 gram omega 3 yağ asidi tüketmek gerekir. Omega 3 yağ asitlerinin etkisini en fazla seviyede görmek adına omega 3 kullanımı esnasında omega 6 yağ asitlerinin kullanımını sınırlandırmak önemlidir. Omega 6 yağ asitleri; ay çiçek, mısır, soya ve pamuk yağları olarak sıralanabilir.



Omega 3 Ne İşe Yarar?



Omega 3 yağı asidinin insan sağlığı açısından pek çok faydaya sahip olduğunu belirtmek mümkündür. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;



- İltihabı Azaltır: Omega 3, kuvvetli antienflamatuar etkiye sahiptir. Bilhassa romatoid artrit olmak üzere pek çok hastalığın belirtilerini ciddi derecede azaltır.

- Kalp Sağlığını Yardımcı Olur: Omega 3 takviyeleri, kalp rahatsızlıklarıyla alakalı bazı risklerin önüne geçer. İncelemeler, yeterli oranda balık takviyesi alan bireylerin daha düşük kalp rahatsızlığı oranlarına sahip olduğunu belirmektedir.

- Göz Sağlığına Yardımcıdır: Yapılan incelemeler, yeteri kadar omega 3 almayan bireylerin göz hastalıklarına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.

- Dikkatsizliği En Aza İndirir: Çocuklardaki davranış bozukluğu, gelişmeye ve öğrenmeye engel olabilmektedir Balık yağı takviyesi, dikkatsizliği, hiperaktiviteyi ve başka olumsuz davranışları azaltmaya yardımcı olmaktadır.

- Sağlıklı Cilde Yardımcı Olur: Cilt, güneşe maruz kalma ya da yaşlanmaya bağlı olarak hasar görebilmektedir. Balık yağı takviyesi, cildin sağlıklı kalmasına destek olur.

- Depresyonun Olumsuz Etkilerini Azaltır: Bilhassa EPA tarafından zengin olan balık yağı takviyeleri, depresyonun olumsuz etkilerini en aza indirger.

- Karaciğer Yağlanmasının Önüne Geçer: Balık yağı takviyeleri, obez kişilerde yaygın şekilde görülen karaciğer yağlanması belirtilerini azaltmaya destek olur.

- Zihin Sağlığının İyi Olmasına Destek Olur: Balık tüketen insanların yaşa bağlı şekilde zihinsel anlamda düşüş yaşarlar. Balık yağı takviyelerinin zihne iyi geldiğini söylemek mümkündür.

- Kemik Sağlığına İyi Gelir: Yüksek oranda omega 3 almak, kemik rahatsızlıklarının önüne geçmesine destek olmaktadır.

- Erken Yaşamı ve Hamileliği Destekler: Omega 3 yağ asidi; gebelik döneminde bir bebeğin erken gelişip büyümesi adına oldukça önemlidir. Annelerde ya da bebeklerde balık yağı takviyesi kullanmak, el ve göz koordinasyonunu geliştirebilir. Omega 3 yağ asitleri, hem anne hem de bebek için çok önemlidir.



Omega 3 Balık Yağı Hapı Ne Zaman Alınmalıdır?



Omega 3; vitamin takviyesidir. Bununla beraber saf şekilde tabletler olarak üretilmektedir. Omega 3 vitamin takviyesinin tok karna, sabah veya akşam tüketilmesi önemlidir. Bunun yanı sıra dikkat edilmesi gereken en önemli konu, sektörde yer alan omega 3 takviyelerinin EPA ve DHA içeriklerinin değişik miktarda olabilmesidir.



Docosa hexaenoic acid ve Eicosa pentaenoic acid DHA ve EPA omega 3 yağ asitlerinin kısaltılmış adlarıdır. Omega 3 hapının içerisindeki EPA miktarının minimum 900 miligram olması, kalp ve damar rahatsızlıklarıyla alakalı riskleri azaltması adına önem taşımaktadır. Takviyeler satın alınırken içeriğindeki EPA oranına ve toplam doza dikkat etmek oldukça önemlidir. Balık yağı kullanımının belli bir zaman aralığı bulunmamaktadır. Fakat yüksek lif içeren besinler ile beraber tüketilmemesi ve yüksek yağlı besinlerden sonra tüketilmesinin daha yararlı olacağı da düşünülmektedir.