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17.02.2021 - 18:29 |

Omurga Eğriliğinin Tıptaki Adı Nedir? Omurga Eğriliği Nasıl Düzelir?

Omurga eğriliğinin tıptaki adı nedir? Omurga eğriliği nasıl düzelir, omurga eğriliği hayata olumsuz etkiler mi? Tedavi edilebilir mi, tedavi teknikleri nelerdir? Omurga eğriliğine dair merak ettiğiniz tüm detayları derledik.

Omurga Eğriliğinin Tıptaki Adı Nedir? Omurga Eğriliği Nasıl Düzelir?
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Omurganın anormal bir eğriliği olan skolyoz, insanların yaklaşık% 3'ünü etkiler. Hafif vakalar günlük yaşamı etkilemeyebilir. Şiddetli vakalar ağrılı olabilir ve normal aktiviteleri sınırlayabilir.

Omurga Eğriliğinin Tıptaki Adı Nedir?

Omurgadaki eğrilikler, üst vücut dengesini ve hizalamasını korumaya yardımcı olur. Bununla birlikte, omurgada anormal yanal eğrilikler olduğunda, buna daha çok skolyoz denir. Çıplak gözle, bir kişinin çok kemerli olduğunu söylerken hata yapmak kolaydır. Gerçekte, bir bombardıman, iskeletin x-ışınlarından objektif ölçümlerine karşılık gelir ve bunların değerleri belirli aralıkları aşmamalıdır.

Ek olarak, bazı insanların az çok belirgin kalçaları vardır. Aslında, bel kemeri olarak görünebilecek şeyin vertebral eğriliklerle ve dolayısıyla kemikle ilgisi yoktur. Bu, yumuşak kütleler arasındaki hacim farkından kaynaklanıyor olabilir.

Lomber eğrilik, insan türünün evrimi sırasında ortaya çıkar, ayakta durma istasyonunda ustalaşmaktan sonra yürümekten, dolayısıyla dört ayaklıdan iki ayaklılığa geçişle ortaya çıkar.

Omurga Eğriliği Nasıl Düzelir?

Bir doktor, röntgen, omurganın röntgeni, bilgisayarlı tomografi (CT) veya omurganın MRI taraması gibi tanısal bir test yaparak skolyozu teşhis edebilir. Omurganın eğriliği daha sonra ölçülür ve derece cinsinden ifade edilir. Genel olarak, 25 ila 30 derecelik sırayı aşan bir eğrilik önemli kabul edilir. 45 ila 50 derecenin üzerindeki kıvrımlar ciddi kabul edilir.

Skolyoz tedavisinde doktor, omurganın eğriliğini, hastanın yaşını ve fiziksel durumu dahil diğer faktörleri dikkate alır. Eğriliğin düzeltilmesi gerekiyorsa, genellikle ilk önce ortopedik tel gibi cerrahi olmayan tedavi düşünülür.

Skolyoz bazen o kadar belirgindir ki ameliyat gereklidir. Bununla birlikte, birçok skolyoz hiçbir zaman ameliyatı gerektirecek kadar kötüleşmez. Doktorunuz, durumunuz için doğru hareket tarzı konusunda size tavsiyede bulunabilir.

Omurga Eğriliğinin Nedenleri Nelerdir?

Omurgadaki doğum kusurları (doğumda mevcut olanlar, kalıtsal veya çevreden kaynaklananlar), genetik hastalıklar, nöromüsküler bozukluklar ve uzuv uzunluğundaki eşitsizlikler dahil olmak üzere çeşitli skolyoz nedenleri vardır. Skolyoz ayrıca serebral palsi, spina bifida, kas distrofisi, spinal musküler atrofi ve tümörlerden de kaynaklanabilir. Bununla birlikte, skolyoz vakalarının% 80'den fazlasında nedeni bilinmemektedir.

Gözlem, omurgadaki küçük eğrilikler, daha kötüye gitme olasılığı olmayan eğrilikler veya büyümenin sonunda olumlu şekilde gelişen eğrilikler için tedavi edici bir seçenek olabilir. Eğriliğin iyileşip iyileşmediğini kontrol etmek için düzenli kontroller bir doktor tarafından yapılır.

Omurga Eğriliğinin Semptomları Nelerdir?

Skolyoz belirtileri kişiden kişiye değişir:

Eşit olmayan omuz yüksekliği (bir kürek kemiği diğerinden daha belirgindir);

Baş pelvise göre ortalanmamış;

Belirgin veya kalkık görünen bir kalça;

Göğüs kafesinde yükseklik eşitsizlikleri;

Düzensiz yükseklik;

Omurgayı kaplayan cildin görünümündeki veya dokusundaki değişiklikler;

Tüm vücudu bir tarafa eğmek;

Eğik konumda kaburgaların belirginliği.

Omurganızda 25-40 derece eğrilik varsa ve hala büyüyorsanız, doktorunuz ortopedik bir destek önerebilir. Bu korse, siz uzadıkça omurganızın eğriliğinin daha da kötüleşmesini önlemek için tasarlanmıştır. 

Yetişkin bir omurganın 45 dereceden fazla eğriliğini veya bir korse tarafından düzeltilmemiş eğriliği düzeltmek için cerrahi tedavi bir seçenek olabilir. Skolyoz cerrahisinin genel olarak iki amacı vardır. Bir eğriliğin daha belirgin hale gelmesini önlemek ve omurganın malformasyonunu düzeltmektir.



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