Omurganın Görevi Nedir? Vücutta Omurga Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

Aynı sayılar üzerinden omurga uzunluğu kadın ve erkeklerde farklılık gösterir. Bu doğrultuda ise görevleri aynıdır. Özellikle insan iskeletinin güçlü kalabilmesi ve dayanıklılık oluşturabilmesi noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. İnsan yaşamında sağlığına dikkat edilmesi gereken en önemli vücut yapısı arasında yer almaktadır.



Omurganın Görevi Nedir?



Omurganın pek çok farklı görevi bulunmaktadır. Her bir görevinin ortak özelliği ise vücudun sağlam ve dik bir pozisyonda kalabilmesidir.



- Baş ve boyun ile gövdenin ağırlığını taşır.

- Baş ve gövdenin hareketini sağlar.

- Omurga kanalında yer alan omuriliği darbelere karşı koruma altına alır.

- Vücudun dik durmasını sağlar.

- İç organlar ile beraber kaburga bağlanma yerinin oluşmasını sağlayan bağlama kısmını koruma görevi üstlenir.



Bu gibi görevleri ile beraber omurga ayakta ve dik durabilmek, hareket edebilmek adına büyük bir öneme sahiptir.



Vücutta Omurga Nerede Bulunur ve Özellikleri Nelerdir?



Omurga 33 ya da 34 omurun üst üste sıralanmış hali ile meydana gelir. Sırt bölgesinde kuyruk sokumu ile kafa kısmının başlangıç bölgesinde yer alan omurga, bir nevi bağlantı ve köprü görevi üstlenir. Yetişkin bir insanda sakrum ve koksiks omurlarının kemikleşip kaynaşması üzerine 26 tane bağımsız kemikten meydana gelmektedir. Lifli kıkırdak ile yapımı gerçekleşmiş 26 omur birbirine bağlı şekilde bulunmaktadır.



Yetişkin bir erkekte 70 santimetre ve yetişkin bir kadında ise 60 santimetre kadar uzunluğunda omurga bulunmaktadır. Ön ve arka kısımdan bakıldığında omurga düz bir sütun şekli görüntüsü verir. Yandan bakıldığında ise hafif S şeklini veren belli başlı eğim bulunmaktadır. Öne doğru gerçekleşmiş olan eğrilikleri lordoz, arkaya doğru olan eğriliklere ise kifoz denmektedir. Vücut ağırlığını pelvis iskeleti aracılığıyla yanlara doğru iletmek suretiyle kişinin sağlıklı şekilde hareket etmesine olanak vermektedir. Böylece esnek bir yapı oluşturur ve ani darbelere karşı güçlü koruma sağlanır.