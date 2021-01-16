Omuz ağrısı neden olur? Sol ve sağ omuz ağrısı neyin belirtisi olabilir?

Omuz ağrısı, en sık görülen eklem ağrıları arasında yer alır. Özellikle de kolunu kullanarak çalışan kişilerde bu ağrılar sıkça görülür. Yaygın bir problem olan omuz ağrısı, yaşam kalitesini olumsuz etkiler.

Sol ve sağ omuz ağrısı neyin belirtisi olabilir?

Sol omuz, hayati öneme sahip olan kalbin tarafında olduğu için bu bölgede yaşanan ağrılar, ciddi sorunların habercisi olabilir. Uzun süreli yatak istirahati yapan hastalarda ve hareketsiz yaşam tarzına sahip olan kişilerde de donuk omuz sendromu da sol omuzda ağrılara neden olabilir. Aynı zamanda dolaşım bozukluğu hastalıkları ve eklem kireçlenmesi gibi hastalıkların yanı sıra kalp sorunları da sol kolda ağrılara neden olabilir.

Bunun yanında omuz sinirlerinde yaşanan sıkışmalar ve itihaplanmalar da sol kolda keskin ağrılara ve uyuşmalara neden olur. Aynı zamanda boyun fıtığının da en çok görülen belirtileri arasında yer alır. Sağ omuz ise, eklemin fazla çalışma ya da egzersiz sonucu zorlanmasından dolayı ağrıyabilir.

Sağ omzun eklemden çıkması ile yaşanan ağrılar, sağ omuz ağrılarının en çok görülen nedenidir. Bu da genel olarak ani bir hareket sonucunda meydana gelir. Sağ omuza alınan darbeler, yıllar sonra ağrı olarak kendini gösterebilir. Sağ omuz iltihaplanmalarına mide bulantısı ve ateş de eşlik ediyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir.

Omuz ağrısı nedenleri

Kolunuzu yukarı doğru kaldırdığınız zaman bıçak saplanır gibi bir ağrı yaşıyorsanız, çaydanlık gibi malzemeleri kaldırmakta zorlanıyorsanız, saçınızı tararken omzunuzda yanma hissi yaşıyorsanız, gece yatakta yön değiştirirken keskin bir ağrı hissediyorsanız kolunuzda kas yırtılması olabilir.

Giyinirken ve soyunurken omuz kaslarında kısıtlanma, eli omza götürememe gibi şikayetler ise omuz donmasına işaret eder.

Omuz kaslarının çevresinde bulunan sinir hasarına bağlı olarak ortaya çıkan ağrılarda ise, bu şikayetlere kas gücü zayıflaması da eşlik eder.

İç organlarda görülen hastalıklara bağlı olarak da omuz ağrısı ortaya çıkabilir. Göğüs hastalıkları, safra kesesi ve akciğer hastalıkları da omuz ağrısına neden olabilir.

Omuz sıkıştırma sendromu ise tendonlarda kireç birikimi olarak tanımlanan kalsifik tendinitler, omuzun yarı çıkıkları, omuz gevşekliği, omuz çevresindeki kaslara bağlı olarak gelişen zorlanma ağrıları, omuzda kireçlenme ve miyofasyal ağrı sendromu omuzda ağrılara neden olabilir.

Omuz ağrısı tedavisi

Omuz ağrısı tedavisi, ağrının nedenine bağlı olarak yapılması gerekir. Bunun için omuz ağrısını tetikleyen nedenler gözden geçirilerek bu nedenler ortadan kaldırılmalıdır. Ağır bir egzersiz ya da spor sonucunda meydana gelen omuz ağrısı tedavisinde soğuk ya da sıcak kompleksler uygulanarak bölgenin rahatlaması sağlanır.

Masa başında çalışan kişilerde oluşan omuz ağrıları için çeşitli omuz ve boyun egzersizleri yapılabilir. Yaralanma sonucunda meydana gelen ağrılar için kortizon iğnelerinden fizik tedavi uygulamalarına ve cerrahi operasyonlara kadar pek çok tedavi yöntemi kullanılabilir.

Omuz ağrılarında fizik tedavinin önemi

Omuz ağrısı yapan patolojilerin çoğunda fizik tedavi yöntemi uygulanır. Ameliyat gerektiren durumlarda ise, ameliyat öncesinde fizik tedavi önerilebilir. Omuz ağrılarının uzun süreli tedavisinde ağrının tekrarlamaması amaçlanır. Bu dönemde omzu zorlayacak hareketlerden kaçınmak ve düzenli egzersiz yapmak çok önemlidir.