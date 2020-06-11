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11.06.2020 - 16:41 |

Oniks Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Oniks Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Damarlı akik taşı olarak da bilinen oniks, yarı değerli taşlar arasında bulunmaktadır. Değişik renkler üzerinden farklı katmanları olması nedeniyle, günümüzde ilgi çeken değerli madenlerden biridir. Değişik amaçlar altında takı ve benzeri süs eşyası kapsamında kullanılır. Peki, oniks taşı nedir, nasıl oluşur? Oniks taşının özellikleri, anlamı ve faydaları nelerdir? İşte detaylar.

Oniks Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Oniks Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
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Yeryüzünde zaman içerisinde oluşmuş ve değişik amaçlar altında kullanılan pek çok değerli taş bulunmaktadır. Değer açısından farklı kategorilere ayrılan bu taşlar içerisinde oniks taşı da bulunuyor. Daha çok yarı değerli taş olarak bilinen oniks, akik taşı olarak da öne çıkan bir madendir. İnsan sağlığı açısından da sunduğu faydalar ile beraber, özel olarak hazırlanmak suretiyle farklı biçimlerde kullanılır.

Oniks Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Milyonlarca yıl içerisinde yeryüzüne ulaşan oniks taşı, kayaçların ve bazı bileşenlerin ısınma ve soğumasıyla zaman içerisinde bir araya gelmesi üzerinden oluşmuş bir taştır. Yarı değerli taş grubunda bulunan oniks taşı, damarlı akik olarak da kayıtlarda yer almaktadır. Kuvars grubunda yer almasının yanı sıra kriptokristal şeklinde bilinir. Yani taneleri gözle görülmeyecek kadar ufak yapılardan oluşmuş, kristal bir kayaçtır. Üzerindeki farklı katmanlar ile beraber değişik renklere sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu da görsel açıdan oniks taşını dikkat çekici kılıyor.

Genel olarak yer yüzünde siyah şeklinde bulunan oniks, katmanları üzerinden birçok değişik renk ortaya çıkarmaktadır. Beyaz ve siyah başta olmak üzere aynı zamanda mavi ile yeşil gibi renkleri üzerinden kristalize bir görüntü ortaya çıkarır. Aynı zamanda özellikleri ve renkleri ile beraber farklı türlerinin de olduğu biliniyor.

Oniks Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?

Özellikleri ve anlamı ile beraber insan sağlığı açısından sunduğu faydalar eşliğinde, oniks taşı oldukça popüler bir madendir. Ancak değer bakımından yarı değerli taşlar arasında yer almaktadır. Damarlı akik şeklinde öne çıkan oniks taşı, kristalize bir yapıya sahip olduğundan görsel açıdan oldukça hoş bir görüntü ortaya çıkarır. Dış katmanı siyah ya da beyaz olmasına rağmen, iç katmanlara doğru mavi ve yeşil ile beraber birçok renk sağlamaktadır. Özellikle kriptokristal bir yapı olduğu için sürprizlerle dolu bir taş şeklinde bilinir.

En önemlisi alternatif tıp konusunda şifa amaçlı insan sağlığına birçok fayda sunan değerli taş olduğunu söylemek gerekir. Kişisel olarak zinde bir yapı sunması ile beraber birçok hastalığa karşı koruyucudur. Aynı zamanda günün daha verimli geçmesi için pozitif bir enerji sağlar. Bunlar dışında daha birçok farklı faydası bulunmaktadır.

- Zihin bulanıklığını giderir ve konsantrasyon sağlar.
- Cinsel dürtüleri aşağıya çeker.
- Gelecek hakkında yaşanan kaygıları dindirir.
- Denge ve kontrol olanağı tanır.
- Kişisel açıdan yaşanan bağımlılıklardan kurtulma imkanı sağlar.
- Nazara karşı koruduğu bilinir.
- Topraklama taşı olduğu için stres azaltıcı bir etkiye sahiptir.
- İlik sistemi ile beraber kemik yapısını güçlü hale getirir.
- Göz tansiyonu rahatsızlıklarına karşı iyi gelir.
- Ayaklarda yaşanan rahatsızlıklara karşı kullanılır.
- Diş sağlığı için etkilidir.
- Obezite tedavisinde faydalı olduğu bilinir.

Bu şekilde pek çok paydası ile beraber insan sağlığı konusunda önemli bir potansiyel teşkil eden madenler arasındadır. Aynı zamanda takı olarak yaygın kullanılan bir taştır.

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