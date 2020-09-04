Onur İsminin Anlamı Nedir? Onur Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Onur ismi kişilerin gösterdiği saygı, şeref ve değer anlamına gelmektedir.



Onur İsminin Anlamı Nedir?



Onur ismi Türkiye’de oldukça sık kullanılan kız ve erkek çocukları için tercih edilebilecek olan isimlerden biridir. Ortalama Türkiye’nin %31’i bu ismi tercih etmektedir. Türk Dil Kurumuna göre iki farklı anlam taşıyan bu isim, sıklıkla bebekler için tercih edilmektedir. Oldukça asil bir anlamı olan bu isim, çoğunlukla erkek çocukları için kullanılabilir. Onur ismi şeref, haysiyet ve izzet-i nefs anlamlarını barındırmaktadır.



Onur Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?



Onur ismi oldukça asil ve yalın bir anlama sahiptir. Herkes için kullanılabilecek olan bu isim sözlük içerisinde de oldukça büyük bir anlama sahiptir. Onur kişinin kendine duyduğu saygı, değerler ve şeref anlamına gelmektedir. Bu isme sahip olan kişiler, haksızlığa dayanamayan ve kendine karşı oldukça büyük öz saygısı olan kişilerdir. Bu isme sahip olan kişiler oldukça sağduyulu, insancıl ve iyi niyetli kişiler olurlar. Onur ismine sahip olan kişiler anlamı gereğince oldukça durgun ve sakin insanlardır. Bu isim bununla beraber kişilere büyük bir durgunluk vermektedir.



Onur İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Onur ismi Kur’an’da geçmemektedir fakat bu ismi çocuğunuza rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Oldukça güzel anlamı olan bu isim kız ve erkek çocukları için tercih edilebilir. Herhangi bir şekilde yasaklı isimler listesinde olmayan bu isim, caizdir ve kişilerin çocukları için rahatlıkla tercih edebileceği adlar arasındadır.