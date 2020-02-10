Çekici Dudaklar

Kişinin yüzüne uygun doz ve şekilde uygulandığında kişiyi en mutlu eden işlem nedir diye sorsanız dudak dolgusu derim.

Dudaklar, kuşkusuz, özellikle biz kadınların yüzlerindeki en önemli ayrıntı. Hem doğal, hem de çekici görünmesi ise son zamanlarda en çok talep edilen şey oluyor. Peki hem dikkat çeken çekici dudaklara sahip olup, aynı zamanda da kişinin kendisinindir gibi doğal durması mümkün mü? Evet mümkün. Kişiye uygun olarak belirlenen dolgu dozu seanslara bölerek uygulanırsa çok daha doğal bir sonuca ulaşıyor. Ve istemediğimiz ‘ördek dudak’ görünümünden kurtulup ‘sana bir güzellik gelmiş’ görünümüne kavuşuyoruz.

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz ‘French kiss’ dudak dolgusu ismini çekiciliği, mükemmel sonucu ve konforundan alıyor. En sevdiğimiz ve yapısal olarak vücudumuzda da bulunan hyalüronik asit dolguların güçlü antioksidan olan mannitol ile birleşmesi; dokuya son derece uyumlu ve doğal hacimli dudaklara sahip olmasını sağlamaktadır.

Dudak dolgusu için kullanılan hyalüronik asit 6-12 ay süreyle kalıcıdır. Dolgunun kalıcılığı kişinin mimik yapma alışkanlıklara, çevresel şartlara ve dolgu maddesinin yapısına göre değişir. Fakat düzenli olarak dudak dolgusu yaptıran kişilerde dudak dolgusunun kalıcılık süresinin uzadığı gözlenmektedir.

Peki biz dudak dolgusunu sadece dolgunluk vermek ve şekil düzeltmek için mi kullanıyoruz? Hayır. Farkında olmasak da yıllar içinde hacim kaybına uğrayan dudak hacmi aslında genç ve dinamik yüz hatlarının önemli bir parçası. Yani yılların izlerini sildiğimiz diğer uygulamalarda düşük dozlarda dudak dolgusunu tedavimize eklediğimizde dudak hacmini büyütmeden genç ve dinamik bir görünüme kavuşmayı sağlıyoruz.

Yani işin özü, özün sözü, dudaklar gençlik ve güzelliğin en önemli unsurlarından oluşunu yıllardır kaybetmedi; kaybedeceğe de benzemiyor...

Op. Dr. Gökhan Haytoğlu

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

www.gokhanhaytoglu.com