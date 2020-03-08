Ameliyatsız burun revizyonu

Burun estetiği sonrasında oluşan revizyon ihtiyacı için her zaman tekrar ameliyat olmaya gerek olmayabilir. Bunun için sıvı rinoplasti olarak bilinen enjeksiyon tekniklerinde de faydalanılabilir. Günümüzde botoks ve dolgu enjeksiyonları ile burundaki kemer, tümsek, çöküntü, asimetri, hacim ve kontur eksiklikleri tedavi edilebiliyor. Birincil ameliyatla giderilemeyen estetik sorunların tedavisinde de uygulanabilir. Özellikle tekrar ameliyat olmak istemeyen hastalar tarafından tercih edilebilir.

Prosedür, genellikle 20-30 dakika boyunca uygulanan bir anestetik krem ??ile daha sonra cerrahın ve hastanın belirlediği kilit alanlara enjekte edilmesinden oluşur ve böylece estetik açıdan düzelme sağlanır. Enjeksiyon işlemi genellikle 5-10 dakika sürer ve klinik ortamda gerçekleştirilir.

Sıvı rinoplastinin avantajları

Sıvı rinoplasti revizyon estetiği de dahil olmak üzere hastalara birçok avantaj sunmaktadır. Birincisi, ameliyat olmak istemeyen ya da ameliyatı düşünen fakat henüz karara varamamış birçok hasta için iyi bir seçenektir. İkincisi, rötuşların yani revizyonların gerçekleştirilmesi çok kolaydır, çünkü belirli bir bölgeye az miktarda dolgu eklemek için basit bir enjeksiyon yapılması yeterlidir. Bu özellikleriyle, burun, enjeksiyonlarla arzu edilen sonuç elde edilinceye kadar şekillendirilebilir. Üçüncü olarak sıvı rinoplasti, cerrahi tekniklere kıyasla çok daha ekonomik ve zahmetsizdir.

Sıvı rinoplastinin dezavantajları

İki temel dezavantaj vardır. İlk olarak, sonuç kalıcı değildir. Dolgu malzemelerinin türüne göre etki süreleri farklıdır. Sonuç malzeme ve enjeksiyon tekniğine bağlı olarak bir ila iki yıla kadar sürebilir. İkincisi, tekniğin esas sınırlaması, sadece hacim eklenebilmesidir. Burun küçültme, ileri boyutta bir tümsek ve aşırı eğiklik varsa tek başında sıvı rinoplasti yeterli olmaz. Bu nedenle sıvı rinoplasit her durum için uygun olmayabilir, çünkü burnun bazı kusurları bu yöntemle düzeltilemez.

Yine de sıvı rinoplasti, ameliyatla yapabilecek birçok sorunu düzeltebilir. Çok yönlü bir tekniktir ve burun anatomilerinin ve cilt tiplerinin farklı türlerine uygulanabilir. Ameliyat olmak istemeyen, cerrahinin tıbbi veya diğer nedenlerle aşırı riskli olabileceği veya ameliyatın gerektirdiği iyileşme süresi için yeterli vakti olmayan hastalar için iyi bir alternatiftir.

Revizyon burun estetiği için de kullanılabilir

Sıvı rinoplasti, ameliyat edilmiş ama ufak düzeltmeler için revizyon burun estetiğine ihtiyaç duyan hastalar için de uygulanmaktadır. Bu tür hastalar için sıvı rinoplasti iyi bir seçenek olabilir. Kusurları kamufle etmek veya doku kaybı olan alanlara hacim eklemek için uygulanabilir. Sıvı rinoplasti genel sağlık durumu yerinde olan ve burnunda aşırı boyutta bir şekil bozukluğu olmayan her yetişkin için uygun bir seçenektir.

Sıvı rinoplastiden sonra, normal hayata ara vermeden devam edilebilir. Şişlik, morluk ve iyileşmek için evde kalma zorunluluğu yoktur. Hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu estetik prosedürlerden birisidir.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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